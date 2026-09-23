Бразилия, Япония, Индия и Германия призвали к срочной реформе Совбеза ООН

Главы МИД Бразилии, Японии, Индии и Германии призвали к срочной реформе Совета безопасности ООН. По их словам, в нынешнем составе этот орган не может исполнять свои обязанности, поскольку там не представлены такие регионы, как Африка или Латинская Америка.

«Представительность, легитимность, авторитет и эффективность Совета Безопасности ООН находятся под вопросом. Они (министры стран G4.— ‘’Ъ’’) пришли к выводу, что основной причиной является устаревшая архитектура восьмидесятилетней давности, которая не отражает современных геополитических реалий и является препятствием для надлежащего решения современных и будущих проблем, с которыми сталкивается человечество в области мира и безопасности»,— говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном МИД Японии.

Совет Безопасности — один из пяти главных органов ООН. Его постоянные члены — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей ООН на двухлетний период. Пять из десяти могут быть переизбраны ежегодно.

Япония и Германия претендуют на место в постоянном составе Совета Безопасности ООН несколько лет. Однако члены Совбеза не пришли к соглашению по этому вопросу. Россия настаивала на расширении состава только на основе «достижения широкого согласия».