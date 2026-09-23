Бразилия, Япония, Индия и Германия призвали к срочной реформе Совбеза ООН
Главы МИД Бразилии, Японии, Индии и Германии призвали к срочной реформе Совета безопасности ООН. По их словам, в нынешнем составе этот орган не может исполнять свои обязанности, поскольку там не представлены такие регионы, как Африка или Латинская Америка.
«Представительность, легитимность, авторитет и эффективность Совета Безопасности ООН находятся под вопросом. Они (министры стран G4.— ‘’Ъ’’) пришли к выводу, что основной причиной является устаревшая архитектура восьмидесятилетней давности, которая не отражает современных геополитических реалий и является препятствием для надлежащего решения современных и будущих проблем, с которыми сталкивается человечество в области мира и безопасности»,— говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном МИД Японии.
Совет Безопасности — один из пяти главных органов ООН. Его постоянные члены — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей ООН на двухлетний период. Пять из десяти могут быть переизбраны ежегодно.
Япония и Германия претендуют на место в постоянном составе Совета Безопасности ООН несколько лет. Однако члены Совбеза не пришли к соглашению по этому вопросу. Россия настаивала на расширении состава только на основе «достижения широкого согласия».
Для G4 реформа означает получение постоянных мест в Совете Безопасности для Бразилии, Германии, Индии и Японии. Альтернативная коалиция «Объединяясь ради консенсуса» в сентябре 2024 года предлагала другую конструкцию: увеличить число непостоянных членов с 10 до 20 и создать категорию долгосрочных членов с возможностью немедленного переизбрания, не расширяя постоянный состав. В той же дискуссии рассматривались полная отмена права вето или ограничение его применения ситуациями, связанными с угрозами миру, нарушениями мира и актами агрессии.
В июле 2021 года российская сторона заявляла, что G4 добивается постоянных мест для себя, тогда как практически все переговорные группы выступают за включение африканских стран, а большинство — также за представительство Азии и Латинской Америки. Поэтому спор идет не только о добавлении новых постоянных членов, но и о том, как сбалансировать региональное представительство и какие полномочия должны получить новые категории участников; российская сторона настаивала на продвижении реформы лишь при широком согласии.