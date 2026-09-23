«Промпарк» объявил закупку на 127 млн рублей для ОЭЗ «Ижевск»

АО «Управляющая компания “Промпарк”» объявило конкурс на строительство инженерно-инфраструктурного центра будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск». Начальная цена контракта составляет 126,6 млн руб. Заявки принимаются до 23 сентября, итоги конкурса планируется подвести 28 сентября, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

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Основная часть суммы — 123,28 млн руб. — предусмотрена на строительство нежилого здания. Еще 3,36 млн руб. составят работы по строительству наружных сетей газоснабжения.

Это не единственная закупка «Промпарка» по инфраструктуре будущей ОЭЗ. В сентябре компания объявила конкурс на строительство сетей водоснабжения и водоотведения за 118,9 млн руб.; заявки по нему принимались до 21 сентября. Еще 1,5 млн руб. направлено на строительство электросетей с установкой комплектной трансформаторной подстанции. Кроме того, 17 сентября была объявлена закупка на строительство сетей электроснабжения за 102,9 млн руб., прием заявок по ней продлится до 6 октября. Совокупная начальная стоимость этих четырех закупок составляет около 350 млн руб.

ОЭЗ «Ижевск» площадью 190 га создается в Завьяловском районе. Удмуртия направила заявку на присвоение площадке статуса ОЭЗ в Минэкономразвития РФ в марте 2026 года. Власти рассчитывают завершить ввод всех видов инфраструктуры в этом году; газ на площадку был подведен в октябре 2025 года. По данным, приведенным ранее властями и участниками проектов, на площадке будущей ОЭЗ уже реализуются инвестиционные проекты с вложениями свыше 15 млрд руб. При этом отдельно финансируется создание инженерной инфраструктуры зоны за счет государственных средств.

В мае правительство Удмуртии сообщало, что общий объем капитальных вложений в строительство объектов ОЭЗ в 2024–2029 годах составит чуть более 5,1 млрд руб. На 2026 год «Промпарку» предусмотрена субсидия в размере 1,2 млрд руб. на капитальные вложения, в том числе на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, электросетевого хозяйства и автодорог.

По состоянию на сентябрь соглашения заключены с пятью резидентами будущей ОЭЗ. По оценке Минэкономики Удмуртии, реализация проектов должна принести в консолидированный бюджет региона 4,5 млрд руб. до 2035 года. Среди заявленных производств — комбинат по обработке рулонной стали, производство сырья для промышленных смесей и логистический центр со сборкой туристических автобусов.