Эффект Супер-Эль-Ниньо может привести к гибели 450 тыс. человек за полгода

Развивающийся в Тихом океане климатический феномен Эль-Ниньо с сентября 2026 года по февраль 2027 года приведет к гибели 451 тыс. человек по всему миру. Такой вывод сделали в своем докладе ученые из исследовательской группы Climate Impact Lab.

Ученые отмечают, что в сентябре океанический индекс Ниньо (ONI) составил +3,04°C, что превышает самое высокое значение с 1982 года. За это он получил название «Супер-Эль-Ниньо», или «Эль-Ниньо уровня Годзиллы». Авторы исследования подчеркивают, что сам по себе Эль-Ниньо — естественное природное явление, но сейчас оно накладывается на повышенную температуру планеты, разогретой от сжигания ископаемого топлива.

Кроме жары, оно принесет катастрофические засухи, лесные пожары, наводнения. Сообщается, что в ближайшие полгода Супер-Эль-Ниньо сильнее всего ударит по Нигерии, где число избыточных смертей (временное увеличение смертности по сравнении с ожидаемой) достигнет 31,4 тыс., Индонезии (19,3 тыс.), Судану (17,6 тыс.), Индии (15,8 тыс.) и Бразилии (13,3 тыс.). В США число избыточных смертей может достичь 3,5 тыс., в Египте — 1,5 тыс., в Италии — 780. Ученые также предупреждают, что Супер-Эль-Ниньо создаст угрозу голода для 50 млн человек. Авторы доклада призывают правительства стран оперативно развернуть центры охлаждения, скорректировать работу медицинских служб и уделить особое внимание людям из групп риска.

Алена Миклашевская