«Значительную часть своей речи Трамп посвятил перечислению своих достижений»

Американский президент Дональд Трамп выступил с речью на проходящей сейчас в Нью-Йорке Генеральной ассамблее ООН. В ней он затронул и конфликт с Ираном, и грядущие выборы в США, и тему искусственного интеллекта. Это событие стало одной из центральных тем обсуждения не только в СМИ США, но и других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее ООН

Фото: Mike Segar / Reuters Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее ООН

Фото: Mike Segar / Reuters

Fox News (Нью-Йорк, США) Трамп демонстрирует в ООН мощь Америки и предупреждает оппонентов по всему миру Президент Дональд Трамп заявил мировым лидерам, что США укрепляются в экономическом, военном и технологическом плане. Он использовал свое выступление в ООН, чтобы подчеркнуть лидерство Америки в области искусственного интеллекта и расширение ее влияния за рубежом. Трамп воспользовался трибуной, чтобы обосновать тезис о мощи США: он затронул тему противостояния с Ираном, призвал другие страны к экономической изоляции Тегерана и особо отметил соглашение, расширяющее военное присутствие США в Гренландии. После нескольких месяцев неудачных переговоров и продолжающихся боевых действий между США и Ираном Трамп предсказал, что Тегеран достигнет соглашения с Вашингтоном после промежуточных выборов в ноябре. Трамп заявил, что унаследовал иранскую проблему от предыдущих администраций, и утверждал, что военные действия США предотвратили получение Тегераном ядерного оружия, добавив, что европейские страны должны признать, что они также выиграли от этого шага.

Politico (Арлингтон, США) Мир показывает признаки противостояния Трампу в ООН 22 сентября президент Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания в ООН, а мировые лидеры наперебой пытались заручиться его расположением. Однако за громкими заявлениями скрывалось глубинное недовольство и даже готовность к открытому неповиновению со стороны некоторых лидеров, которые, по-видимому, готовятся к жизни в условиях миропорядка, не возглавляемого США. После того как Трамп пригрозил «уничтожить» часть Ирана, некоторые союзники забили тревогу. «Меня встревожило, когда я услышал, как лидер великой державы говорит о возможности уничтожения целой страны. Ведь это, безусловно, грубейшее нарушение самих принципов ООН»,— заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Айде. Премьер-министр Канады Марк Карни, один из главных критиков Трампа на мировой арене, не стал встречаться с американским президентом. Вместо этого он выступил за снижение зависимости от традиционного влияния США, одновременно привлекая новых инвесторов (в том числе из Китая) и используя торговую войну с Америкой как один из ключевых аргументов в пользу сотрудничества.

Les Echos (Париж, Франция) Трамп оправдал перед ООН свою войну против Ирана, «сталкера Ближнего Востока» Когда все плохо, перекрась дом в розовый цвет. Примерно этим и воспользовался Дональд Трамп во вторник, во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Президент, придерживающийся лозунга «Америка прежде всего», чьи рейтинги падают в преддверии промежуточных выборов 3 ноября, не способный положить конец своей дорогостоящей войне в Иране или выполнить обещание мира на Украине, представил свои достижения в выгодном свете. Прежде всего, он решительно оправдал свою войну в Иране, начатую для предотвращения «прикрывающихся ядерным щитом» террористических атак режима мулл. По его словам, «сталкер Ближнего Востока» больше не способен терроризировать своих соседей — в этом, конечно, можно усомниться. Между делом глава государства похвастался решением мировых проблем, в то время как международное сообщество оказалось совершенно на это не способным.

The Times of India (Мумбай, Индия) Миротворец, угрожающий полным уничтожением 22 сентября президент США Дональд Трамп выступил с трибуны ООН в двух совершенно разных образах. В один момент он предстал миротворцем, «положившим конец восьми войнам», а в следующий — уже грозил уничтожить Иран. Этот контраст между двумя ипостасями ярко иллюстрирует тот зыбкий миропорядок, который Трамп выстроил или установлению которого способствовал за время своего второго срока в Белом доме. Значительную часть своего выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Трамп посвятил перечислению собственных достижений — подобно тому как он делал это год назад, когда позиционировал себя как главного претендента на Нобелевскую премию мира. Впрочем, в этот раз о премии он не упомянул. Посвятив большую часть выступления любованию собой как мастером заключения сделок, Трамп перешел к теме Ирана, предупредив, что Тегерану придется либо пойти на переговоры с Вашингтоном, либо столкнуться с уничтожением. Выступление Трампа нарисовало портрет президента, который не видит противоречия в том, чтобы одновременно претендовать на роль миротворца и прибегать к риторике полного уничтожения в отношении тех, кто противится его условиям.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Война на Украине скоро завершится, нефть снова станет дешевой, а Куба будет свободной Было ясно, на чем Дональд Трамп сосредоточит свое выступление. Когда американский президент во вторник обратился к мировым лидерам на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке, во время общих дебатов ООН, он изначально не стал фокусироваться на глобальной политике. «Америка сегодня сильнее, чем когда-либо прежде»,— начал он. «Будущее страны светлое. США доминируют в мире в военном, технологическом плане, а также как поставщик энергии. И уровень бедности в стране находится на рекордно низком уровне». В прошлом году Трамп выступил со своей первой речью перед ООН после возвращения в Белый дом. Это было странное выступление, в котором он не только осудил ООН как объединение болтунов, которые в отличие от него не прекращают войны, но и пожаловался на сломанный телесуфлер и неработающий эскалатор. В этот раз он ограничился признанием огромного потенциала ООН, который она могла бы реализовать только в том случае, если бы отказалась от своей левой повестки. Он назвал 15-процентное сокращение Вашингтоном взносов в эту всемирную организацию «реформой ООН».

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик