Индекс Мосбиржи опустился ниже 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи на торгах 23 сентября снизился на 0,91% — до отметки 2290,17 пункта. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии падение составило 0,43%.
На 12:30 мск большинство бумаг индекса находились в «красной зоне». Сильнее всего подешевели акции Московского кредитного банка (- 2,54%). Существенное падение также продемонстрировали бумаги X5 (-2,18%), «Эн+» (-2,05%), ММК (-2,02%) и НЛМК (-1,74%).
Рост котировок был у пяти компаний. Лучше рынка выглядели акции ЛУКОЙЛа, прибавившие 1,9%. В плюсе также торговались бумаги Ozon (+1,4%), обыкновенные акции Банка «Санкт-Петербург» (+1,1%), VK (+0,1%) и «Циан» (+0,1%).
Индекс Мосбиржи чувствителен к динамике экспортеров и сырьевых компаний: на них приходится около 60% его состава. Поэтому укрепление рубля способно давить на значительную часть индекса, поскольку снижает привлекательность акций компаний, чьи доходы зависят от валютной выручки.
В предыдущих эпизодах снижения аналитики также связывали движение индекса с ценами на нефть, высокими процентными ставками и риском дальнейшего ужесточения денежной политики. В мае 2025 года среди факторов давления назывались геополитический фон, укрепление рубля и отказ отдельных крупных эмитентов от дивидендов, а осенью 2025 года — более жесткая риторика Банка России, ухудшение геополитической обстановки и расширение санкций.