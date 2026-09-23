Индекс Мосбиржи опустился ниже 2300 пунктов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Индекс Мосбиржи чувствителен к динамике экспортеров и сырьевых компаний: на них приходится около 60% его состава. Поэтому укрепление рубля способно давить на значительную часть индекса, поскольку снижает привлекательность акций компаний, чьи доходы зависят от валютной выручки.

В предыдущих эпизодах снижения аналитики также связывали движение индекса с ценами на нефть, высокими процентными ставками и риском дальнейшего ужесточения денежной политики. В мае 2025 года среди факторов давления назывались геополитический фон, укрепление рубля и отказ отдельных крупных эмитентов от дивидендов, а осенью 2025 года — более жесткая риторика Банка России, ухудшение геополитической обстановки и расширение санкций.