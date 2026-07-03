Вероника Нудько переизбрана председателем совета директоров СЭГЗ

Председателем совета директоров АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) переизбрали руководителя корпоративно-юридического управления предприятия Веронику Нудько. Голосование за ее кандидатуру прошло на очередном заседании совета 2 июля, сообщает пресс-служба СЭГЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «СЭГЗ» Фото: Пресс-служба АО «СЭГЗ»

«Вероника Валерьевна работает на Электрогенераторном заводе уже 12 лет и хорошо понимает, как устроено наше производство и как взаимодействуют различные подразделения предприятия. Поэтому ее решения на посту председателя совета директоров СЭГЗ всегда отличаются объективным взвешенным подходом и направлены, в первую очередь, на развитие завода и на рост благосостояния наших работников»,— отметил гендиректор предприятия Алексей Беляев.

Вероника Нудько родилась в Сарапуле в 1989 году. До прихода на СЭГЗ работала на различных должностях в оборонном концерне «Калашников» (Ижмаш). В настоящее время возглавляет корпоративно-юридическое управление АО «СЭГЗ».

Справка

АО «СЭГЗ» было зарегистрировано в феврале 1993 года. Предприятие находится в Сарапуле. Строительство завода №284 авиационных самопусков и компрессоров началось в 1939 году. Коллектив предприятия насчитывает 5 тыс. сотрудников. Производственный потенциал — порядка 4 тыс. единиц оборудования на производственных площадях около 100 тыс. кв. м. Завод является поставщиком головных авиастроительных предприятий РФ. Также предприятие производит двигатели, входящие в состав электроуселителя рулей для автомобилей «АвтоВАЗа», электродвигатели и лифтовые лебедки.