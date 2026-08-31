Суд в Ижевске начал рассматривать дело экс-главы «Уральских заводов» о хищениях

Заседание Октябрьского райсуда Ижевска по уголовному делу бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина, обвиняемого в мошенничестве при поставках МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика», запланировано на 2 сентября. Такую информацию «Ъ-Удмуртия» обнаружил в системе судебного делопроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Уральские заводы» Фото: Пресс-служба «Уральские заводы»

На днях в суде было оглашено обвинительное заключение, пишет «Ъ». Из него следует, что с 2015-го по 2023 год бенефициар ЗАО «Уральские радиостанции» и АО «Уральские заводы» Виталий Шурыгин, находящийся в розыске и заочно арестованный, совместно с Василем Мусиным, который в этот период находился в позиции замгендиректора предприятия, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы).

Предполагаемые сообщники, по версии следствия, совершили не менее девяти эпизодов мошенничества по контрактам на поставку 6,4 тыс. радиостанций «Эрика» на 380 млн руб. По данным обвинения, заводы поставляли оборудование из китайских комплектующих в нарушение требований гособоронзаказа.

Василь Мусин на суде назвал обвинение бездоказательным, указав, в частности, что радиостанции «Эрика» не являлись военной техникой и к ним неприменимы нормы закона «Об обороне». А значит, добавил он, ссылки следствия на обязательность «отечественного происхождения» не основаны на условиях контракта и требованиях закона. Кроме того, оборудование прошло приемку МВД: состав комплектующих утвердило ведомство. Адвокат подсудимого Михаил Жихарев заявил, что в основе уголовного дела «лежит желание третьих лиц получить контроль» над акциями «Уральских заводов».

Подробнее об этом читайте в материале «Рации заговорили в суде».