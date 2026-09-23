В Екатеринбурге показали «Временные явления»

В Екатеринбурге Фонд поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» совместно с частным музейно-выставочным комплексом «Синара Арт» подготовили выставку «Временные явления». Представленная коллекция насчитывает 79 произведений живописи, графики, фактурных композиций и скульптур. Шедевры мастеров отечественной художественной школы рассматривала София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова

На выставке «Временные явления» представлены работы художников свердловского (Валерий Дьяченко, Олег Еловой, Игорь Шуров), ленинградского (Владимир Козин, Александр Бродский, Александр Петров) и московского андеграунда (Илья Кабаков, Оскар Рабин, Владимир Немухин, Владимир Яковлев).

Рядом с ними представители уральской современной школы: Екатерина Поединщикова, Владимир Селезнев, Федор Телков, Виктор Корьякин. Компанию им составили мастера современного отечественного искусства: Петр Белый, Иван Горшков, Авдей Тер-Оганьян и Богдан Мамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова

«Выставка родилась из поиска в коллекции новых смыслов, точек соприкосновения, неожиданных переплетений между произведениями искусства. Все это вылилось в размышления троих искусствоведов о том, что любой культурный символ рождается, расцветает, распадается, а после этого он не умирает и никуда не уходит: происходит "рекомпозиция"»,— рассказала арт-директор пространства «Синара Арт» Ксения Башкатова.

Вопрос о том, на каком этапе находится современная культура, остается открытым. Кураторы не предлагают однозначного ответа. Вместо этого они создали пространство для наблюдения за трансформацией смыслов и форм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова

Во время кураторской экскурсии Анна Збар обратила внимание на два произведения, которые расположены в «стартовой» точке: скульптура «Голова эстемменозуха» (2007) Рустама Исмагилова и холст из проекта «Ненормативная живопись» (2003) Авдея Тер-Оганьяна. «Пара» этих работ появилась из-за сочетания смыслов: от старта человеческой цивилизации до скопированных геометрических работ Пабло Пикассо.

Выставочное пространство разделено на четыре тематических раздела. Первый зал «Рождение» рассказывает о возникновении человеческой культуры. Зрителя встречает ярко-красная «Уральская Венера» (1980-е) Николая Федореева. Скульптура вырублена в технике «богородской игрушки», где женские формы графично подчеркнуты как у фигур времен палеолита.

На стене висит полотно «Волк» (1994) Олега Елового и фото-картина из серии «Алиса против Лолиты» (1999-2000) Олега Кулика. Изображенный взгляд на обеих работах несет в себе «инфернальную» энергию первобытного человека, у которого внутри сидит дикий зверь.

В коридоре на пути к следующей комнате висит диптих «Скачки» (2012) Екатерины Поединщиковой как аллегория на быстрое перемещение по временной линии к периоду «Расцвета». В углу висят работы автора Дамира Муратова с природными элементами: «Колосс», «Канделябр-1» и «Канделябр-2» (2024). Дальше тему перенасыщения раскрывает картина «Аллегория бренности» (2003) Рамиля Хабиббулина.

Переход к металлическому холсту «На сборке» (1974) Валентина Новиченко показывает точку культурного распада. Художник не использует больше никаких красок, а обрабатывает поверхность, деформируя ее слой за слоем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова

В третьем зале представлен «Распад». Горящий объект из серии «Страх» (2017) и красный горизонт из серии «Присутствие пейзажа» (2019) Алладина Гарунова окружили картина «Мария Магдалина» (2012) Александра Грекова и композиция «Vanita» с лампой, скрипкой и черепом (2019) Владимира Козина. Переход от огненно-красных цветов на одних работах к дымчатым серым оттенкам на других вместе с проволочными инсталляциями создает атмосферу пепелища с останками.

Завершает показ тема «Рекомпозиция». На стене висит картина «Пророчество» (1990) Валерия Дьяченко, на которой изображена черная звезда. За границей темной фигуры проступает яркий контур света, что намекает на процесс трансформации.

Далее можно увидеть оммаж на работы Казимира Малевича в серии «Супрематизм из Еврошопа» (2016) Владимира Селезнева как современное прочтение авангардистской культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова Выставка «Временные явления» в пространстве «Синара Арт»

Фото: София Паникова

В финале расположена картина «Yves Klein ANT 76» (2006) Авдея Тер-Оганьяна. В ней художник отсылается на известные работы французского автора Ива Кляйна. Тот использовал чистый оттенок синего, а в качестве «живой кисти» выступала обнаженная женщина. Рядом выставлены парные холсты «Homo Digital» (2013) Игоря Шурова с интерпретацией библейских образов Адама и Евы.

Выставка будет работать до 29 ноября.

София Паникова