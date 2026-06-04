Суд взыскал с тамбовской фабрики «Ресурса» 108,3 млн в пользу компании депутата

Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Рассказовское» (принадлежит депутату Тамбовской облдумы Дмитрию Пузанову) к ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, производящей мясные продукты под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч»). С ответчика взыскано 108,3 млн руб., следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Изначально «Рассказовское» требовало взыскать с птицефабрики 212,9 млн руб. задолженности по договору поставки зерновых, бобовых и масличных культур от 17 января 2024 года. Однако суд удовлетворил требования частично, взыскав основной долг в размере 105,2 млн руб., пени за просрочку — 3,1 млн руб., а также судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 1 млн руб. Суд также постановил взыскивать с ответчика пени с 4 июня 2026 года по день фактической оплаты основного долга в размере 0,02% за каждый день просрочки.

По данным Rusprofile, ООО «Рассказовское» зарегистрировано в Рассказовском районе Тамбовской области в 2003 году. Основной вид деятельности — выращивание семян масличных культур. Уставный капитал — 69,7 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Дмитрий Пузанов. Выручка ООО за 2025 год составила 1,25 млрд руб., чистая прибыль — 586,9 млн руб. ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировано в Токаревском районе Тамбовской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство мяса птицы в замороженном виде. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Директор — Сергей Бугунов. Выручка ОАО за 2025 год составила 42,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

Ранее стороны уже встречались в суде. В мае 2025 года «Рассказовское» потребовало взыскать с птицефабрики задолженность по договору поставки. В июле суд удовлетворил иск и взыскал 37,6 млн руб., включая основной долг в размере 36,1 млн руб., а также пени и госпошлину.

Вчера стало известно, что сразу несколько структур «Ресурса» столкнулись с угрозой банкротства.

Ульяна Ларионова