Новосибирск стал вторым среди городов-миллионников по темпам роста бургерных

По данным 2ГИС, за последний год — с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года — число бургерных в Новосибирске выросло на 8,8% и достигло 111 точек. Среди городов-миллионников динамичнее заведения этого формата росли только в Уфе — на 9,5%, до 81 точки. На третьем месте оказался Екатеринбург, где число точек за год увеличилось на 5,5% и достигло 115.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Сильнее всего число бургерных сократилось в Ростове-на-Дону — на 14% (до 76 точек) и в Нижнем Новгороде — на 13% (до 72 точек). За последний год количество заведений в Красноярске уменьшилось на 1,1% (до 87), а в Омске — на 2% (до 50). В Москве число точек снизилось на 2,8% и составило 831 заведение. При этом на столицу приходится более трети всех бургерных в городах-миллионниках.

Всего за последние 12 месяцев число бургерных в крупнейших городах сократилось в пределах 1% — до 2,4 тыс. точек, отметили в 2ГИС. Годом ранее — с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года — количество бургерных в городах-миллионниках выросло на 47%.

Михаил Кичанов