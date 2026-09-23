Город в Гватемале решил стать побратимом Томска
Новым побратимом Томска станет гватемальский город Сан-Хуан-Сакатепекас. Заключение соответствующего соглашения одобрил профильный комитет томской городской думы — по регламенту и правовым вопросам.
Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ
В пояснительной записке мэрии указывается, что с таким предложением выступила гватемальская сторона. По оценке властей Томска, соглашение, помимо прочего, «будет способствовать обмену опытом квалифицированных кадров» и «привлечению студентов из Латинской Америки в томские вузы».
Сан-Хуан-Сакатепекас с населением около 280 тыс. человек фактически является пригородом столицы страны — города Гватемала. Сайты о туризме отмечают, что средний возраст его жителей составляет всего 18 лет.
Решение о заключении соглашения о побратимстве предстоит принять муниципальному парламенту Томска.