Город в Гватемале решил стать побратимом Томска

Новым побратимом Томска станет гватемальский город Сан-Хуан-Сакатепекас. Заключение соответствующего соглашения одобрил профильный комитет томской городской думы — по регламенту и правовым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

В пояснительной записке мэрии указывается, что с таким предложением выступила гватемальская сторона. По оценке властей Томска, соглашение, помимо прочего, «будет способствовать обмену опытом квалифицированных кадров» и «привлечению студентов из Латинской Америки в томские вузы».

Сан-Хуан-Сакатепекас с населением около 280 тыс. человек фактически является пригородом столицы страны — города Гватемала. Сайты о туризме отмечают, что средний возраст его жителей составляет всего 18 лет.

Решение о заключении соглашения о побратимстве предстоит принять муниципальному парламенту Томска.

Валерий Лавский