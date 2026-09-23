Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Laut Фото: Alexander Laut

По моему профессиональному мнению как геммолога и специалиста по ювелирным украшениям, один из камней, за которыми сейчас стоит внимательно следить, — циркон: хороший, крупный, яркий, прежде всего золотистый или голубой.

У циркона есть небольшая репутационная проблема: его непрофессионалы до сих пор путают с кубическим цирконием, фианитом, и поэтому иногда считают чем-то синтетическим. На самом деле циркон — совершенно самостоятельный природный минерал, силикат циркония, один из древнейших минералов на Земле.

У качественного ювелирного циркона очень высокий показатель преломления — для так называемого high zircon примерно 1,925-1,984, тогда как у бриллианта около 2,42, — и сильная дисперсия: именно поэтому хорошо ограненный циркон дает такую яркую игру света и «огонь» и исторически даже использовался как природная имитация бриллианта.

Особенно эффектны золотистые цирконы: крупные, чистые, открытого насыщенного цвета, без заметных глазу включений, в вечерних украшениях и особенно в бриллиантовом обрамлении они выглядят исключительно благородно. Ювелирные цирконы обычно достаточно чистые, но качественные крупные экземпляры встречаются значительно реже.

И еще один показатель того, куда движется рынок: сейчас хорошие цирконы все активнее закупают крупные ювелирные дома. Когда эти камни появятся в новых коллекциях, за вниманием больших домов неизбежно последует внимание широкой публики — а вместе с ним и дальнейший рост спроса и цен.

Анна Минакова