Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

О вине из винограда, снятого с лозы после заморозков, писал еще Плиний Старший. Но в Риме с его теплым климатом виноград к морозам превращался почти в изюм, так что вряд ли римляне знали истинный айсвайн.

Настоящее ледяное вино впервые появилось в Германии в 1794 году. Морозы в тот год во Франконии грянули рано, и виноград замерз на лозе. Решив спасти хоть что-то, виноградари пустили его в дело и получили неожиданно яркое сладкое вино .

Следующих сильных заморозков ждали три десятка лет. Тогда-то северяне поняли: вот он, шанс взять реванш у виноделов, которым больше повезло с климатом. Поначалу лидерами по части айсвайна стали Германия и Австрия, но с глобальным потеплением преимущество получают более северные державы: Швеция, Россия, Канада .

Производство ледяного вина — сложное и затратное. Из 15 кг винограда айсвайн выходит менее 0,5 л. Но производители не жалуются: географическая справедливость все же восторжествовала.

Павел Шинский