Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ира Полярная / Пространство «Внутри» Фото: Ира Полярная / Пространство «Внутри»

«Пространство Внутри», где показываются спектакли разных режиссеров и трупп, — один из самых востребованных московских театральных проектов. Кстати, существующий без дотаций государства на частные средства и при помощи спонсоров. На постановки с неизменно актуальными темами и звездными составами билеты раскупаются за 10 минут.

Пять лет театр, созданный командой во главе с архитектором Олегом Карлсоном, живет в подвальном помещении во внутреннем дворе за театром Гоголя, на улице Казакова. И уже этой осенью в нем откроется новый зал на 250 мест с просторным фойе. Плюс над ним еще хотят сделать репетиционный зал. А раньше наверху, прямо над сценой, располагалась бильярдная. И актерам все сложнее было обыгрывать звук катающихся шаров. Впоследствии пришлось даже выкупать столы на время проведения спектаклей. Сейчас эти мучения в прошлом.

Что касается спектакля «Голова», поставленного Денисом Парамоновым по пьесе Константина Стешика, оказавшейся, кстати, востребованной сразу в нескольких театрах, то это весьма абсурдистская мистическая драма с элементами бытового сюрреализма и экзистенциальными вопросами о Боге и Сатане, о жизни и смерти. В качестве оракула выступает как раз живая Голова, которая может подмигивать разными глазами, отвечая только «да» и «нет».

Бессловесную роль, на одной великолепной и очень смешной мимике сыграл Ефим Белосорочка. Выходившие после премьеры поклонницы сетовали, как же актер ростом 192 см смог уместиться в ящик в трубе и чуть ли не пролежать так полтора часа, пока длится одноактное действо. Но это уже секреты или издержки профессии.

Голова, мертвая или живая, кстати, не такой уж редкий образ в искусстве. И не только в геральдике или скульптуре: от картин Караваджо до отрезанной головы председателя МАССОЛИТа Берлиоза у Булгакова и старой доброй советской фантастики «Голова профессора Доуэля» Беляева.

В этом сезоне в пространстве «Внутри» премьеры пойдут одна за другой почти каждый месяц: спектакли Камы Гинкаса, Виктора Рыжакова, Алексея и Саши Золотовицких, Филиппа Гуревича, Владислава Наставшева, Лизы Бондарь.

Дмитрий Буткевич