Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Фигурное катание в России, несмотря на запреты и ограничения на международном уровне, остается весьма доходным видом спорта. С футболом, конечно, не сравнить, но даже юные спортсмены благодаря внутренним состязаниям и участию в различных шоу могут заработать приличные деньги.

Например, в сезоне, который завершился в 2024 году, Маргарита Базылюк, которой в тот момент было 13 лет, записала на свой счет чуть больше 2,5 млн руб. Сейчас спортсменке 15 лет, и она получила нейтральный статус, что дает ей право выступать на международной арене. Это должно существенно увеличить ее доходы. Тем более что Международный союз конькобежцев поднимает призовые победителям: на чемпионате мира золотой призер теперь будет получать $100 тыс., лучший фигурист Европы — $25 тыс., а первое место на этапах Гран-при оценили в $21 тыс.

Впрочем, чтобы в фигурном катании зарабатывать деньги, необязательно выигрывать крупные турниры. Яркий пример: сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, которого в информационном поле знают как Гном Гномыч. По данным на 2022 год, девятилетний Саша заработал 12 млн руб. Сейчас ему 13 лет, подросток будет выступать на соревнованиях под флагом Азербайджана. Но доходы от рекламных контрактов, соцсетей и съемок в кино никуда не делись.

Между прочим, съемочный день Александра начинается от 500 тыс. руб. Таков современный мир, в котором даже один из лучших фигуристов нашей страны Петр Гуменник зарабатывает меньше юной, но раскрученной в медиа фигуры. За прошлый сезон доход Гуменника составил 11,5 млн руб.

Владимир Осипов