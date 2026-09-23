«Автор такой концепции не совсем в своем уме»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ceer Фото: Ceer

К списку стран, которые имеют на своей территории не только автомобильное производство, но и владеют собственной автомобильной маркой, добавилась Саудовская Аравия. Местный бренд Ceer представил две первых серийных модели — седан и внедорожник Exobot с полностью электрическими силовыми установками и футуристическим дизайном.

Хотя некоторым этот дизайн кажется не футуристическим, а как раз наоборот — этаким отсылом к прошлому. Клиновидная форма и той и другой моделей чем-то напоминает работы, которыми в 70-е XX века радовали автомобильный мир Марчелло Гандини и Джорджетто Джуджаро. Обе машины огромные, с длиной кузова, превышающей 5 м. Впечатляют широченные боковые двери, которые поднимаются вверх, как крылья чайки, и открывают возможность посадки как на передний, так и на задний ряды сидений.

Модели оснащены трехмоторной полноприводной установкой мощностью до 1111 лошадиных сил. Седан способен разгоняться до 100 км/ч за 2,1 сек., внедорожник — за 2,4 сек. Автомобили оборудованы батареями, способными подключаться к 800-вольтовой зарядке, позволяющей зарядить аккумулятор с 10% до 80% менее чем за 30 мин. Максимальный запас хода составляет до 670 км для седана и до 560 км для внедорожника.

Важно, что это не стартап-однодневка, чья цель — собрать побольше денег с поверивших в него инвесторов. Ceer заявила о себе еще в 2023 году и с тех пор целенаправленно работала и над созданием первых моделей, и над организацией производства. Инициатором всего этого процесса, как говорят, является наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, которого за глаза называют арабским Илоном Маском. В планах Ceer выпуск еще пяти моделей к 2030 году, включая компактные и среднеразмерные автомобили с различными типами силовых установок, в том числе с двигателями внутреннего сгорания. Все модели будут производиться на крупном заводе Ceer Manufacturing Complex в King Abdullah Economic City, который компания называет крупнейшим на Ближнем Востоке.

Дизайн моделей выделяется крупными размерами, клиновидным профилем, узкими фарами и огромным ветровым стеклом длиной 2,4 м. Длина седана — 5,26 м, внедорожника — 5,02 м, ширина обоих — 2,1 м. Особенностью стали оригинальные двери Shahin Wing Doors длиной почти 3 м, которые открываются вверх с углом в 60 см, что позволяет доступ как передним, так и задним пассажирам.

Интерьер выполнен в минималистском стиле с рулевым штурвалом и технологией steer-by-wire, а стекла боковых дверей могут изменять прозрачность по команде. Первая версия автомобиля носит название First Edition: она развивает 850 л.с., имеет 1000 Нм крутящего момента, батарею 112 кВт·ч, кожаный салон из красной и черной кожи Nappa, уникальные отделки и табличку с номером, соответствующим VIN.

Новоявленный автопроизводитель из Саудовской Аравии Ceer представил свои первые продукты — электромобили Ceer Exobot: седан и кроссовер. Ceer Exobot выглядят как клинообразные экспериментальные концепции автомобилей 1970-х авторства Марчелло Гандини и Джорджетто Джуджаро, с невероятно обтекаемым силуэтом. И седан, и кроссовер Ceer Exobot имеют по пять посадочных мест. Доступ в салон устроен через распахивающиеся вверх целиком боковые стенки кабины, и никаких компромиссов вроде центральных стоек, формирующих два проема, или силовых порогов.

Озадачивает огромная площадь остекленной поверхности. На Ceer Exobot совершенно ошеломляющего размера ветровое стекло — 2,4 кв. м (самое большое в автопроме), а окна сделаны даже на нижней половине боковин. Учитывая, что вся территория Саудовской Аравии — это нещадно круглогодично испепеляемая солнцем пустыня, кажется, что автор такой концепции не совсем в своем уме. Впрочем, производитель заявил, что оснастил машины сверхпроизводительными кондиционерами салона — якобы за 10 мин. они остудят раскаленный на солнце салон Ceer Exobot с 65°C до комфортной температуры.

Королевство Саудовская Аравия, поднявшееся в экономическом плане в основном на экспорте нефти и нефтепродуктов, в ближайшие годы войдет в число стран с развитой автомобильной промышленностью, причем ориентированной на экспорт. И конечно, это будут не ДВС-авто, а именно электромобили. Помимо того, что Королевство активно развивает возобновляемую энергетику и строит город будущего NEOM, также одной из приоритетных задач является развитие внутри страны автомобильной промышленности. Да, не удивляйтесь. К китайским электромобилям вы уже привыкли. На очереди Вьетнам и Саудовская Аравия.



Несколько лет назад суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии благодаря своим вложениям буквально спас американскую электромобильную компанию Lucid Motors. И сейчас, когда Lucid Motors начало стабильное серийное производство в США, начались работы по созданию завода компании в Саудовской Аравии производственной мощностью 150 тыс. автомобилей в год. Сейчас 60% акций компании принадлежит саудовскому фонду, так что можно практически с полным основанием говорить, что Lucid Motors — это саудовская компания.