Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Китайская Dreame Group заняла первое место в мире по продажам роботов-пылесосов. По данным аналитиков IDC, в первом полугодии 2026-го совокупно на бренды компании Dreame и Trouver пришлось свыше 26% мировых продаж в штуках и более 31% в деньгах. В России бренд — на лидирующих позициях: за ним доля в 35% на рынке роботов-пылесосов и около 40% устройств для сухой и влажной уборки.

Причем начинавший девять лет назад как производитель бытовой техники на базе собственных высокоскоростных двигателей вендор заметно расширил свой портфель. Сейчас устройства компании — это не только сегмент уборки, но и техника для сада и открытых пространств: роботы-газонокосилки, мойщики бассейнов. В категории кухонных устройств есть аэрогрили и кухонные комбайны. В персональном уходе — фены, стайлеры, электрические бритвы, зубные щетки.

На последней выставке бытовой электроники IFA в Берлине производитель показал себя в неожиданных направлениях. Ассортимент продуктов расширили линейки 3D-принтеров и экшн-камер. Пока неизвестно, доберутся ли эти новинки до России. В группу также входит бренд NAVEE, который выпускает электросамокаты, электровелосипеды, умные экосистемы для спорта вроде самоходной сумки для гольфа и устройства персональной помощи и робототехники, включая экзоскелеты.

Бизнес-амбиции Dreame Group распространялись и на легковые машины. В 2025 году компания представила несколько концептов электромобилей: спортивная Nebula 1 и ее экстремальная версия Next 01 Jet Edition, внедорожники Star — модель T08 и флагманский D09. Правда, до серийного производства ни одна машина не добралась. Dreame свернула направление и перераспределила ресурсы в пользу основного бизнеса и других стратегических направлений.

История с автомобилями показывает, что компания готова пересматривать статус проекта, если он не становится самостоятельным бизнесом. Насколько эффективной окажется модель, в том числе в новых категориях, — покажет время.

Александр Леви