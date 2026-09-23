Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Похоже, не только долгожители, но и их дети вытянули счастливую карту. Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке выяснили: если у вас хотя бы один из родителей дожил до 100 лет, то можете радоваться — риск ранней смерти, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем у вас значительно ниже, чем у остальных.

Как объясняют ученые, образ жизни и привычки — это, конечно, тоже важный фактор, но не первостепенный. Ведь свое здоровье можно расшатать в индивидуальном порядке, даже если вся ваша семья живет уже второй век.

Статистика охватывает 16 лет исследований трех научных организаций, проведенных в разных точках мира. Ученые при этом учли курение, употребление алкоголя, физическую нагрузку, образование и социально-экономический статус испытуемых. Так что на привычные модели поведения такой тренд списать не получится.

Но зато он поможет превратить биологию долголетия в методы лечения. К слову, секреты настоящих долгожителей просты. Например, британка Этель Кейтерем, которой в августе исполнилось 117 лет, научилась водить машину после смерти мужа и оставалась за рулем до 97 лет.

В интервью Associated Press она рассказала, что никогда ни с кем не спорит. Слушает, что ей говорят, но делает по-своему. И даже в своем возрасте делает что-то в первый раз. Например, в 2025 году она гладила ламу и виделась с королем Карлом III.

Анна Кулецкая