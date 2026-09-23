Агентство по привлечению инвестиций поддержало премию «Коммерсантъ года — 2026»

Партнером премии «Коммерсантъ года — 2026» официально выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО). Прием заявок на участие стартовал 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Премия "Коммерсант года" — это не просто награда, а независимый знак качества и признание заслуг перед регионом. Мы видим, как бизнес становится драйвером экономического роста, и наш долг — поддерживать и поощрять тех, кто формирует будущее Свердловской области. Участие в премии — это возможность заявить о себе как о лидере, чей опыт служит ориентиром для всего делового сообщества», — подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Юрий Патанин напомнил, что агентство является партнером специальной номинации премии. «Сильный бизнес меняет экономику региона. В рамках премии "Коммерсантъ года" Агентство по привлечению инвестиций проводит номинацию "Инвестиционный прорыв". Эта награда для тех, кто инвестирует в будущее, вносит значимый вклад в создание рабочих мест, задает новый темп развития Свердловской области. Ждем ваши заявки. Станьте частью истории успеха»,— сказал господин Патанин.

Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2025 года. Партнером номинации «Инвестиционный прорыв» выступает «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», участвовать в номинации может в том числе крупный бизнес. Оставить заявку можно на сайте коммерсантъгода.рф до 5 октября.

В текущем сезоне премия охватывает семь основных отраслевых направлений:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Молодой Коммерсантъ»;

«Инвестиционный прорыв».

Информационную поддержку проекту оказывают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) и объединение «Опора России».

Победителей оргкомитет определит на основании данных из сервисов «Картотека.ру» и «Контур.Фокус». Торжественное награждение состоится 21 октября.