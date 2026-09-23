СКР возбудил уголовное дело из-за слежки за главой Башкирии

Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни организованной группой (ч. 2 ст. 137 УК РФ) из-за сбора компромата на главу республики. Об этом на совещании правительства региона рассказал сам глава Башкирии Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: пресс-служба главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: пресс-служба главы Башкирии

По словам чиновника, дело возбуждено в отношении «конкретных лиц». «Эти сопливые, грязные носы получат по морде», — пригрозил господин Хабиров. Кроме того, возбуждено дело о неправомерном использовании автомобилей мэрии Уфы сотрудниками Верховного суда Башкирии.

Ранее Радий Хабиров заявил, что организованная группа в составе председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина, предпринимателя Рафила Мавлиева, прокурора Башкирии Игоря Пантюшина и сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева занималась сбором данных о поездках и тратах главы региона. Информация, со слов господина Хабирова, основана на показаниях задержанного адвоката Марата Самойлова, который защищал в судах интересы сити-менеджера Уфы.

Подробнее о скандале — в материале «Публично о частной».

Идэль Гумеров