СКР возбудил уголовное дело из-за слежки за главой Башкирии
Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни организованной группой (ч. 2 ст. 137 УК РФ) из-за сбора компромата на главу республики. Об этом на совещании правительства региона рассказал сам глава Башкирии Радий Хабиров.
Глава Башкирии Радий Хабиров
Фото: пресс-служба главы Башкирии
По словам чиновника, дело возбуждено в отношении «конкретных лиц». «Эти сопливые, грязные носы получат по морде», — пригрозил господин Хабиров. Кроме того, возбуждено дело о неправомерном использовании автомобилей мэрии Уфы сотрудниками Верховного суда Башкирии.
Ранее Радий Хабиров заявил, что организованная группа в составе председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина, предпринимателя Рафила Мавлиева, прокурора Башкирии Игоря Пантюшина и сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева занималась сбором данных о поездках и тратах главы региона. Информация, со слов господина Хабирова, основана на показаниях задержанного адвоката Марата Самойлова, который защищал в судах интересы сити-менеджера Уфы.
Подробнее о скандале — в материале «Публично о частной».