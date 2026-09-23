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Кардинальная звезда

Андрей Плахов — к годовщине смерти Клаудии Кардинале

Год назад ушла в лучший мир Клаудия Кардинале — одна из самых ярких кинозвезд ХХ века. Андрей Плахов вспоминает, как впервые увидел ее на экране, а потом встретился в жизни.

Андрей Плахов

Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Она была единственной актрисой, ухитрившейся сыграть у вечных соперников Висконти и Феллини: у первого — в «Леопарде», у второго — в «Восьми с половиной». Оба грандиозных фильма появились в 1963 году, второй даже выиграл главный приз ММКФ, но ни один так и не попал в советский прокат. Зато выпустили «Невесту Бубе» — гораздо более скромных достоинств мелодраму с политическим прицелом. И я вместе с другими зрителями прослезился, сопереживая судьбе героини Кардинале — верной невесты осужденного буржуазным судом коммуниста.

В ту пору Клаудия Кардинале уже была секс-символом, соперничала с Брижит Бардо и Софи Лорен, а в мире была зафиксирована маниакальная болезнь под названием «клаудизм» (особенно сильная вспышка наблюдалась в Японии).

На пике славы Клаудия приехала в СССР, чтобы сняться в «Красной палатке» Михаила Калатозова и стать партнершей Шона Коннери. Кадры с ослепительной, хохочущей на снегу Клаудией вошли в иконографию кинематографа. В поездке ее сопровождал муж — продюсер Франко Кристальди. Он имел тайный умысел снять жену в роли булгаковской Маргариты, и, познакомившись в Москве с Элемом Климовым, предложил ему подумать о совместном проекте экранизации.

Кристальди намеревался уговорить Феллини снять фантасмагорические и библейские сцены романа, а Климову отдать бытовые московские. Эти мечты так и не осуществились, но Кардинале и без того хватало самых лестных предложений. Она играла у Лилианы Кавани, Серджо Леоне и Вернера Херцога, ее партнерами были Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Мастроянни и Берт Ланкастер, Генри Фонда и Клаус Кински.

Однажды Кардинале даже снялась с Брижит Бардо в вестерне «Нефтедобытчицы».

Трудно сказать, кто кого переиграл в этой не самой удачной коммерческой поделке. Но известно, как оценивал способности этих актрис великий Лукино Висконти. Из французских он выделял Анни Жирардо, Бардо вообще считал годной только на роли маникюрш, а вот Кардинале была его любимицей. Он дал ей сначала маленькую роль в «Рокко и его братьях», а потом — большую в «Леопарде». Там ее героиня выглядит роскошной и вульгарной, от нее веет витальной энергией плебса.

Для нее было сшито перламутрового оттенка платье из органзы от Dior. Во время танца оно двигалось вместе с актрисой, словно облако, а изнутри его поддерживали двенадцать слоев тюля. Казавшееся воздушным, оно весило с десяток килограммов. Кардинале в течение всей ночи должна была в нем гримироваться, причесываться, репетировать и играть, ни разу не присев. По словам актрисы, Висконти научил ее долгому, властному, сияющему взгляду — вместо свойственного ей рассеянного и быстрого. После «Леопарда» она уже не могла вернуться к ролям наивных провинциалок и преданных невест.

Клаудия Кардинале и Андрей Плахов

Клаудия Кардинале и Андрей Плахов

Фото: Андрей Плахов / Коммерсантъ

Клаудия Кардинале и Андрей Плахов

Фото: Андрей Плахов / Коммерсантъ

Вскоре Висконти пишет на нее сценарий «Туманные звезды Большой Медведицы». Героиня этой антифашистской драмы заряжается энергией античного мифа, она — современная Электра. Висконти ценил «животный магнетизм» актрисы в диапазоне от кошечки до тигрицы. Говорил, что за ее кажущейся простотой и доступностью скрывается тайна.

Однако на закате своих лет Кардинале не изображала никакой таинственности. Она не походила на других пожилых кинозвезд, изо всех сил блюдущих имидж бывших див и красавиц. Ее оружием стал юмор.

Перейдя в определенную возрастную стадию, придумала себе образ смешной, даже чуть нелепой девчонки, перед которой не надо стоять на цыпочках, как перед живой легендой, а можно непринужденно болтать, хохотать и дурачиться.

Чем запомнилась актриса Клаудия Кардинале

Именно так вели себя гости Одесского кинофестиваля в идиллическом (как мы теперь понимаем) 2012 году. Я возглавлял международное жюри, Клаудия была почетной гостьей, мы сидели рядом на Потемкинской лестнице, а на экране показывали «Восемь с половиной». На следующий день после морской прогулки нас привезли пообедать в ресторан. И тут к компании присоединился американский режиссер Тодд Солондз, широко известный в узких кругах синефилов. Он только что прилетел из Нью-Йорка. Представившись, спросил у К. К.: «А как вас зовут?» Я пронзил его укоризненным взглядом и даже, кажется, толкнул под столом ногой, но было поздно. Его собеседница улыбнулась и сказала: «Клаудия». «А фамилия?» — не унимался он.— «Кардинале».

Поскольку я находился совсем близко, от меня не ускользнула легкая нервная судорога на лице, которую она мгновенно погасила. Раздавленный Тодд моментально перестроился и разыграл самого большого шлимазла, какие только бывают в еврейских семьях эмигрантов из Восточной Европы. «Вы знаете, я ведь вообще никого никогда не узнаю, иногда даже путаю самых близких людей». И в это можно было поверить, глядя на его очки с сильными диоптриями и зная специфический нрав героев-чудиков этого режиссера. Через пять минут он уже рассказывал Клаудии, как обожает фильмы, в которых она снималась. Они щебетали, как лучшие подружки.

Теперь и сама Клаудия Кардинале, и ее эпоха ушли в прошлое, которое живо только в шедевральных кинокадрах и в лице последней здравствующей героини того времени — Софи Лорен.

Андрей Плахов

Фотогалерея

Муза Феллини

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В 16 лет Клаудия Кардинале победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом была поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры &lt;br>На фото: на кинофестивале в Венеции, 1967 год

В 16 лет Клаудия Кардинале победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом была поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры
На фото: на кинофестивале в Венеции, 1967 год

Фото: AP

С актером Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Восемь с половиной», 1963 год

С актером Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Восемь с половиной», 1963 год

Фото: Cineriz; Francinex

В 1963 году Клаудия снялась в культовой картине Лукино Висконти «Леопард». На тот момент она плохо знала итальянский язык, поэтому была вынуждена заучивать свои реплики на слух

В 1963 году Клаудия снялась в культовой картине Лукино Висконти «Леопард». На тот момент она плохо знала итальянский язык, поэтому была вынуждена заучивать свои реплики на слух

Фото: kinopoisk.ru

Актриса получила известность в Голливуде, снявшись в фильмах Блейка Эдвардса «Розовая пантера», Генри Хэтэуэя «Мир цирка» и Филиппа Данна «С завязанными глазами фильм» (кадр на фото)

Актриса получила известность в Голливуде, снявшись в фильмах Блейка Эдвардса «Розовая пантера», Генри Хэтэуэя «Мир цирка» и Филиппа Данна «С завязанными глазами фильм» (кадр на фото)

Фото: AP

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале

Фото: kinopoisk.ru

С актером Жан-Полем Бельмондо на пресс-показе франко-итальянского фильма режиссера Мауро Болоньини «Бездорожье», снятого по роману Марио Пратези «Наследство», 1961 год

С актером Жан-Полем Бельмондо на пресс-показе франко-итальянского фильма режиссера Мауро Болоньини «Бездорожье», снятого по роману Марио Пратези «Наследство», 1961 год

Фото: AP

Родным языком Клаудии Кардинале был французский, однако она владела итальянским, английским, испанским и арабским языками

Родным языком Клаудии Кардинале был французский, однако она владела итальянским, английским, испанским и арабским языками

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале и советский актер Эдуард Марцевич на съемках фильма Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969) — первого совместного с СССР фильма, который финансировала Италия. Арктические эпизоды снимали в Подмосковье, под Ленинградом на берегу Финского залива и на Земле Франца-Иосифа

Клаудия Кардинале и советский актер Эдуард Марцевич на съемках фильма Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969) — первого совместного с СССР фильма, который финансировала Италия. Арктические эпизоды снимали в Подмосковье, под Ленинградом на берегу Финского залива и на Земле Франца-Иосифа

Фото: Валентин Мастюков / Фотохроника ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Американский кинематографист Конрад Холл охарактеризовал актрису как «мечту оператора — совершенное произведение природы»

Американский кинематографист Конрад Холл охарактеризовал актрису как «мечту оператора — совершенное произведение природы»

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале считалась одной из самых красивых женщин, она появлялась на обложках нескольких сотен журналов в более чем 25 странах &lt;br>На фото: с актером Марчелло Мастроянни на показе фильма Лукино Висконти «Невинный» на кинофестивале в Каннах, 1975 год

Клаудия Кардинале считалась одной из самых красивых женщин, она появлялась на обложках нескольких сотен журналов в более чем 25 странах
На фото: с актером Марчелло Мастроянни на показе фильма Лукино Висконти «Невинный» на кинофестивале в Каннах, 1975 год

Фото: Jean-Jacques Levy / AP

В 17 лет актриса стала жертвой изнасилования, но решила сохранить беременность. У нее родился сын Патрик (на фото). В 1966-1975 годах была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди, затем состояла в отношениях с итальянским режиссером Паскуале Скуитьери, от которого родила дочь Клаудию

В 17 лет актриса стала жертвой изнасилования, но решила сохранить беременность. У нее родился сын Патрик (на фото). В 1966-1975 годах была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди, затем состояла в отношениях с итальянским режиссером Паскуале Скуитьери, от которого родила дочь Клаудию

Фото: AP

Кадр из фильма Лукино Висконти «Леопард», 1963 год

Кадр из фильма Лукино Висконти «Леопард», 1963 год

Фото: Titanus

Клаудия Кардинале с актером Клаусом Кински (справа) и режиссером Вернером Херцогом на кинофестивале в Каннах во время показа фильма «Фицкарральдо», 1982 год

Клаудия Кардинале с актером Клаусом Кински (справа) и режиссером Вернером Херцогом на кинофестивале в Каннах во время показа фильма «Фицкарральдо», 1982 год

Фото: AP

В фильме «Однажды на Диком Западе» режиссера Серджио Леоне, 1968 год

В фильме «Однажды на Диком Западе» режиссера Серджио Леоне, 1968 год

Фото: kinopoisk.ru

В 2002 году актриса получила почетную награду Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» за достижения в области кинематографа

В 2002 году актриса получила почетную награду Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» за достижения в области кинематографа

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале с дочерью Клаудией на открытии Международного кинофестиваля в Марракеше, 2004 год

Клаудия Кардинале с дочерью Клаудией на открытии Международного кинофестиваля в Марракеше, 2004 год

Фото: Reuters

Актриса на Каннском кинофестивале, 2007 год

Актриса на Каннском кинофестивале, 2007 год

Фото: Reuters

Президент Франции Николя Саркози в 2008 году произвел Клаудию Кардинале в командоры ордена Почетного легиона

Президент Франции Николя Саркози в 2008 году произвел Клаудию Кардинале в командоры ордена Почетного легиона

Фото: Reuters

С актером Аленом Делоном на кинофестивале в Каннах, 2010 год

С актером Аленом Делоном на кинофестивале в Каннах, 2010 год

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале и режиссер Никита Михалков на вручении премии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2011 год

Клаудия Кардинале и режиссер Никита Михалков на вручении премии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2011 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список 50 самых красивых женщин в истории кино

В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список 50 самых красивых женщин в истории кино

Фото: Str / AP

На съемках фильма Лукино Висконти «Туманные звезды Большой Медведицы», 1965 год

На съемках фильма Лукино Висконти «Туманные звезды Большой Медведицы», 1965 год

Фото: Str / AP

Кадр из фильма Александра Маккендрика «Не гони волну», 1967 год

Кадр из фильма Александра Маккендрика «Не гони волну», 1967 год

Фото: AP

Актриса написала в соавторстве с журналисткой Анной-Марией Мори и в 1996 году издала книгу «Я, Клаудия, ты, Клаудия» (в русском переводе — «Мне повезло»)

Актриса написала в соавторстве с журналисткой Анной-Марией Мори и в 1996 году издала книгу «Я, Клаудия, ты, Клаудия» (в русском переводе — «Мне повезло»)

Фото: AP

Клаудия Кардинале выступала за права женщин, за эти усилия она в 2000 году была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО

Клаудия Кардинале выступала за права женщин, за эти усилия она в 2000 году была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО

Фото: Fabrice Coffrini / AP

С актрисой Джиной Лоллобриджидой (слева) на вечеринке по случаю назначения Джека Валенти президентом киноассоциации Америки, 1966 год

С актрисой Джиной Лоллобриджидой (слева) на вечеринке по случаю назначения Джека Валенти президентом киноассоциации Америки, 1966 год

Фото: AP

Клаудия Кардинале на премьере фильма «Жебо и тень» режиссера Мануэля ди Оливейры, 2012 год

Клаудия Кардинале на премьере фильма «Жебо и тень» режиссера Мануэля ди Оливейры, 2012 год

Фото: Francois Mori / AP

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В 16 лет Клаудия Кардинале победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом была поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры
На фото: на кинофестивале в Венеции, 1967 год

Фото: AP

С актером Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Восемь с половиной», 1963 год

Фото: Cineriz; Francinex

В 1963 году Клаудия снялась в культовой картине Лукино Висконти «Леопард». На тот момент она плохо знала итальянский язык, поэтому была вынуждена заучивать свои реплики на слух

Фото: kinopoisk.ru

Актриса получила известность в Голливуде, снявшись в фильмах Блейка Эдвардса «Розовая пантера», Генри Хэтэуэя «Мир цирка» и Филиппа Данна «С завязанными глазами фильм» (кадр на фото)

Фото: AP

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале

Фото: kinopoisk.ru

С актером Жан-Полем Бельмондо на пресс-показе франко-итальянского фильма режиссера Мауро Болоньини «Бездорожье», снятого по роману Марио Пратези «Наследство», 1961 год

Фото: AP

Родным языком Клаудии Кардинале был французский, однако она владела итальянским, английским, испанским и арабским языками

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале и советский актер Эдуард Марцевич на съемках фильма Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969) — первого совместного с СССР фильма, который финансировала Италия. Арктические эпизоды снимали в Подмосковье, под Ленинградом на берегу Финского залива и на Земле Франца-Иосифа

Фото: Валентин Мастюков / Фотохроника ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Американский кинематографист Конрад Холл охарактеризовал актрису как «мечту оператора — совершенное произведение природы»

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале считалась одной из самых красивых женщин, она появлялась на обложках нескольких сотен журналов в более чем 25 странах
На фото: с актером Марчелло Мастроянни на показе фильма Лукино Висконти «Невинный» на кинофестивале в Каннах, 1975 год

Фото: AP / Jean-Jacques Levy

В 17 лет актриса стала жертвой изнасилования, но решила сохранить беременность. У нее родился сын Патрик (на фото). В 1966-1975 годах была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди, затем состояла в отношениях с итальянским режиссером Паскуале Скуитьери, от которого родила дочь Клаудию

Фото: AP

Кадр из фильма Лукино Висконти «Леопард», 1963 год

Фото: Titanus

Клаудия Кардинале с актером Клаусом Кински (справа) и режиссером Вернером Херцогом на кинофестивале в Каннах во время показа фильма «Фицкарральдо», 1982 год

Фото: AP

В фильме «Однажды на Диком Западе» режиссера Серджио Леоне, 1968 год

Фото: kinopoisk.ru

В 2002 году актриса получила почетную награду Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» за достижения в области кинематографа

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале с дочерью Клаудией на открытии Международного кинофестиваля в Марракеше, 2004 год

Фото: Reuters

Актриса на Каннском кинофестивале, 2007 год

Фото: Reuters

Президент Франции Николя Саркози в 2008 году произвел Клаудию Кардинале в командоры ордена Почетного легиона

Фото: Reuters

С актером Аленом Делоном на кинофестивале в Каннах, 2010 год

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале и режиссер Никита Михалков на вручении премии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список 50 самых красивых женщин в истории кино

Фото: AP / Str

На съемках фильма Лукино Висконти «Туманные звезды Большой Медведицы», 1965 год

Фото: AP / Str

Кадр из фильма Александра Маккендрика «Не гони волну», 1967 год

Фото: AP

Актриса написала в соавторстве с журналисткой Анной-Марией Мори и в 1996 году издала книгу «Я, Клаудия, ты, Клаудия» (в русском переводе — «Мне повезло»)

Фото: AP

Клаудия Кардинале выступала за права женщин, за эти усилия она в 2000 году была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО

Фото: AP / Fabrice Coffrini

С актрисой Джиной Лоллобриджидой (слева) на вечеринке по случаю назначения Джека Валенти президентом киноассоциации Америки, 1966 год

Фото: AP

Клаудия Кардинале на премьере фильма «Жебо и тень» режиссера Мануэля ди Оливейры, 2012 год

Фото: AP / Francois Mori

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