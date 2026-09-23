Число жертв при крушении парома в Индонезии возросло до 20

Количество жертв при крушении судна в Яванском море у берегов Индонезии увеличилось до 20. Еще 115 человек числятся пропавшими без вести, пишет Reuters. Ранее сообщалось о 10 погибших.

За последние три дня водолазы извлекли из затонувшего парома восемь тел. Еще два тела были обнаружены примерно в 253 км от места аварии — на берегу провинции Центральный Калимантан.

Поиски погибших продлятся до воскресенья, 27 сентября. Основные усилия будут сосредоточены на каютах судна. По мнению спасателей, там заблокировано большинство пассажиров.

В поисково-спасательной операции участвуют 1,1 тыс. человек, из которых 60 — водолазы. Задействованы несколько судов, включая военный корабль, а также вертолет.

Паром Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека, перевернулся утром 13 сентября из-за непогоды. С того момента спасли 108 пассажиров.