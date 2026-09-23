Глава нижегородских эсеров назвала проигрышем результаты выборов

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Нижегородской области Татьяна Гриневич назвала проигрышем прошедшие выборы. Партия на выборах в заксобрание области восьмого созыва набрала 7,13% против 9,55% на прошлых выборах и уменьшила свое представительство с двух до одного мандата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

«У нас один мандат, и это моя ответственность как председателя партии «Справедливая Россия» в Нижегородской области. Мое же личное состояние: выборы мы проиграли. Зато теперь я точно знаю: доверять можно только самой себе и рассчитывать только на себя», - написала госпожа Гриневич.

Она выразила благодарность «маленькой команде», отметив, что практически для всех это была первая крупная избирательная кампания.

«Выборы состоялись. Результат скоро почувствуем на своей жизни. Но, мы никуда не уходим. Мы продолжаем работать, уже в 10 утра понедельника к нашим юристам Центра защиты прав граждан пришли люди. Пришли за справедливостью. Да, завтра к нам за помощью придет человек, который вчера голосовал за «Единую Россию» – мы все равно ему поможем. Потому что для нас справедливость — это дело жизни. И мы обязательно свое возьмем», — добавила руководитель нижегородских эсеров.

Как писал «Ъ-Приволжье», в седьмом созыве вторым представителем СР был Алексей Фролов, в текущих выборах он не участвовал. Вторым в партсписке «Справедливой России» шел депутат гордумы Арзамаса Роман Лаптев.

Галина Шамберина