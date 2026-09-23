Номер потянул на лишение

В соцсетях спорят о номерах на авто. Поводом стала история москвича, которого лишили прав на шесть месяцев за жирный шрифт на регистрационном знаке. Нестандартный номер признали «подложным», и вместо 500 руб. штрафа водитель потерял и табличку, и водительское удостоверение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Номера с жирным шрифтом, не соответствующим ГОСТ, устанавливать запрещено. Однако изготовить таблички можно без труда. Хотя продаются они, как правило, под наименованием «сувенирные». И если комплект по ГОСТ обойдется в 1,5 тыс. руб., то спецзаказ может стоить в два раза дороже, рассказали “Ъ FM” в одной из компаний, которая занимается такими знаками:

«Можно сделать строгий жир, не совсем максимальный. Сейчас последние привлекают внимание. Матовый окрас стоит 2 тыс. руб. за комплект, глянцевый — 3 тыс. руб. за комплект. Делается недолго, примерно час».

Некоторые автолюбители уверены, что номера без триколоров (зато с жирными цифрами и буквами) выглядят как военные, дипломатические или полицейские. А значит, их владельцам не присылают штрафы с камер. Но это не так: наоборот, владельцы жирных регистрационных знаков более заметны в потоке, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Я даже не знаю, для чего это нужно и какую это несет смысловую нагрузку, кроме некой иллюзии исключительности. Для меня совершенно очевидно, что неравноценная параллель — зеркальные номера или какие-то красивые, уж тем более, если бы могли быть, буквенные изображения — это гораздо условно круче, нежели чем просто буквы и цифры, которые выглядят толще и чуть больше. Какая-то своя, как говорится, мода на районе».

Автомобилисты получили право свободно делать дубликаты номеров при наличии свидетельства о регистрации с 2013 года. А вот страсть к жирным номерам уходит корнями в 70-е, рассказывает автоэксперт Андрей Осипов:

«В советские времена и в 1990-е была распространена подкраска номеров. Связано с тем, что реагенты съедают краску, а некоторые совсем радивые, скажем так, автомобилисты вытирают их сухой тряпкой, в результате чего краска с цифр снимается, но до середины 2010-х люди вынуждены были справляться с этим самостоятельно.

Если номер был совсем стерт, самые сотрудники ДПС говорили, мол, номер нечитаем. Тогда автомобилист брал в руки кисточку и закрашивал толстым жирным цветом. Это, в принципе, прощалось до тех пор, пока в РФ не появилось огромное количество организаций, которые уполномочены изготавливать номера».

За регистрационный знак не по ГОСТ грозит штраф в 500 руб. Столько же — за нечитаемый грязный номер. Но если автоинспекторы докажут, что знак скрыли умышленно, например, обнаружат на нем пленку, наказание будет строже — 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до 3 месяцев.

Подложные номера автолюбителю стоят еще дороже — от 6 месяцев до года без водительского удостоверения. А жирный шрифт или отсутствие триколора сейчас трактуют именно по этой статье, отмечает автоюрист Сергей Смирнов:

«Компании, которые имеют аккредитацию, должны устанавливать номера по техническим стандартам, чтобы было проще идентифицировать транспортное средство на дороге как человеческим взглядом, так и через камеры.

Верховный суд в одном из своих постановлений указал, что несоответствие регистрационных знаков техническим стандартам — это и есть подложность. Поэтому в данном случае перспективы обжалования постановления о лишении права управления весьма призрачны».

Сотрудники ГАИ не только выявляют нестандартные номера в потоке, но и проводят для этого специальные рейды. С начала 2026 года их было больше 200, причем только на скоростных трассах «Автодора». Так что скоро жирные автономера могут по-настоящему перейти в разряд сувенирных.

Анжела Гаплевская, Юлия Савина