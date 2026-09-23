Партнеров подбирают на поле

Падел, поло и межбанковские музыкальные коллективы. Командные увлечения вне работы все чаще приходят на смену личным. На это обращают внимание представители деловых комьюнити, опрошенные “Ъ FM”.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Чтобы найти инвесторов или увеличить клиентскую базу, нужно еще и хобби. Оно работает вдолгую, говорят опрошенные “Ъ FM” предприниматели. За успешными карьерами, неважно, бизнес это или наука, стоит увлечение.

Например, нобелевские лауреаты, как показывает исследование Creativity Research Journal, в три раза чаще занимаются музыкой, живописью или спортом, чем их коллеги со скромными достижениями. Командной работе и лидерству, как говорит гендиректор Microsoft Сатья Наделла, его научила игра в крикет. А создать бизнес-план, как замечает Уоррен Баффет, помогает бридж.

От личных достижений уходит бизнес и в России, выбирая командную игру, замечает сооснователь бизнес-сообщества ClubFirst Максим Карпов:

«Если раньше гольф или теннис были примерами статусного поведения, то сейчас там находят единомышленников. Футбол, падел — командные игры, которые позволяют снять социальные маски и начать друг с другом общаться не с позиции ролей собственников, лидеров бизнеса. Бокс — ценный опыт с точки зрения развития отношений. Даже в таких ультимативных, кажется, видах спорта зарождаются глубокие отношения, которые позволяют спроецировать их уже на бизнес, совместные партнерства».

Для новых увлечений нет возраста. Партнер юридического бюро Олег Жуков, как он сам рассказывает, сел на лошадь в 45 лет, подтянул коллег, а еще стал владельцем команды по конному поло Defense:

«Сначала я просто учился, потом начал заниматься конкуром, потом и вовсе увлекся этой игрой. Пришла идея создать свою команду: костяк в ней составляют аргентинцы. Это очень имиджево хорошо, интересно, когда ты болеешь за свою команду.

Среднее содержание одной лошади обходится в 150 тыс. руб. в месяц.

Таких у каждого игрока в команде должно быть четыре. У нас человек десять из офиса также занимается лошадьми. Это была моя инициатива, они ее подхватили. Сам офис оплачивает тренировки. Мы можем дать, например, один день выходной из пяти рабочих. Это хорошо сплачивает коллектив».

Содержание только лошадей в России в итоге обходится минимум в 2,5 млн руб. в месяц. Поло называют одним из самых дорогих видов спорта. А вот про авторалли говорят, что оно может сделать миллионером любого миллиардера. Но уникальное хобби сильно мотивирует в бизнесе, делится вице-президент Ассоциации туроператоров России, автогонщик Артур Мурадян:

«В ралли чтобы выиграть, надо быть быстрее самого себя. Одна ошибка — и ты в камне, в дереве. Это удовольствие очень недешевое. Участие в Кубке России в среднем сейчас будет обходиться в 350-500 тыс. руб. за этап с арендой техники. В большом ралли, в чемпионате России на топовой технике в среднем этап обходится от 1,5 до 5 млн руб.

Молодежь, конечно, идет за паблисити. Ну, а более умудренные опытом, я себя к ним могу отнести, дает доступ к связям, который в обычной своей сфере туризма я бы, наверное, не получил».

Хобби редко кому в бизнесе удается монетизировать. Максимум — это работа в ноль, говорит зампред правления «Ланта-банка», саксофонистка и певица Ирина Рысь:

«Тех гонораров, которые я получаю за концерты, хватает ровно на то, чтобы рассчитаться с музыкантами.

Но также в ходе своей концертной деятельности мне удалось познакомиться с очень многими людьми, которые впоследствии стали нашими клиентами в банке. Музыка учит в первую очередь жить в моменте. Если играешь или поешь в составе группы и внезапно что-то идет не так, нельзя останавливаться: то есть при совершении какой-то ошибки надо жить дальше».

Главный лайфхак от бизнесменов: хобби не должно дублировать рабочие процессы. Иначе это будет неоплачиваемый овертайм.

Аэлита Курмукова