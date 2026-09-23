«У фанатов все равно останется лазейка»

Власти подтвердили введение Fan ID на домашних кубковых матчах клубов Российской премьер-лиги. Требование заработает с 1 октября, распоряжение на этот счет опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Fan ID на матчах Кубка России, с точки зрения чиновников, — шаг логичный. Система запущена, и нужно ее загружать, тем более что цифры посещаемости в РПЛ, где система работает уже четыре года, говорят об увеличении роста зрителей.

В сезоне, который завершился в 2023 году, на матче чемпионата пришло около 1 млн человек, а в 2025-м — уже 3,2 млн. В Кубке с большой долей вероятности произойдет то же самое, хотя в первое время болельщиков на трибунах все же поубавится, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Я думаю, спад будет посещения Кубка. Это и так не самый популярный турнир. Другое дело, конечно, что на нормальных стадионах сегодня столько камер, и последние пару лет особых каких-то нарушений на спортивных аренах не было».

Цифры цифрами, но та атмосфера, которую создают на аренах настоящие фанаты, ни в одну математическую схему не укладывается. Когда секторы за воротами опустеют, и в Кубке футбол как зрелище потеряет серьезно. Причем все происходит именно в тот момент, когда матчи становятся по-настоящему важными. Не говоря уже о том, что клубы в очередной раз не досчитаются денег.

Хотя эти потери вряд ли сильно ударят по бюджету команд. Во-первых, билеты — далеко не главная часть их доходов, а во-вторых, фанатские места клубам приносят немного, уверен бывший владелец «Спартака» бизнесмен Андрей Червиченко:

«Те, кто категорически не приемлет Fan ID — в основном зрители, которые располагаются за трибунами на самых дешевых местах, и доход в кассу они делают наименьший. Я думаю, что они даже не дают десятой доли того, что дают, например, ложи на хорошем стадионе».

Тем не менее с призывом к активным болельщикам вернуться на стадионы периодически обращаются известные люди футбола. Это не раз делал глава РПЛ Александр Алаев. Но достучаться получается не до всех.

Многие фанатские группировки, например ЦСКА, до сих пор продолжают бойкотировать матчи с Fan ID, и этот бойкот зачастую не позволяет оформлять паспорт болельщика даже тем поклонникам футбола, которые в принципе не против это сделать. Вот как рассуждает преданный болельщик красно-синих актер театра и кино Андрей Кайков:

«Я, в принципе, не против Fan ID, но если ребята против, то я с ребятами».

Правда, у фанатов все равно останется лазейка для посещения матчей Кубка России без ID. Дело в том, что QR-код нужен только для арен, где играют клубы РПЛ. В пути регионов все останется по-прежнему. То есть на поздних стадиях, когда элитные клубы начнут на выезде встречаться с командами из низших лиг, Fan ID не понадобится.

Например, в сезоне-2025 тульский «Арсенал» сошелся с казанским «Рубином» на своем поле. Если это случится вновь, цифровой документ можно будет не оформлять. Выглядит ситуация, мягко говоря, странно. Не говоря уже о том, что все происходит сразу после выборов.

Конечно, в нынешних реалиях общественности все можно объяснить словом безопасность, но после целого ряда событий, даже сказанное уверенным тоном, оно прозвучит крайне фальшиво.

Владимир Осипов