Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Зенит-Казань» на Кубке легенд

В Новосибирске завершился первый тур предварительного этапа Кубка легенд по волейболу среди мужских команд. На «Локомотив Арене» играли команды группы Б.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Местный «Локомотив» выиграл все три матча. Хозяева одолели «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор), «Нову» (Новокуйбышевск) и 22 сентября «Зенит-Казань» с одинаковым счетом 3:0. В заключительном матче с командой из Татарстана диагональный хозяев Раджаб набрал 15 очков.

Второй тур в группе Б пройдет в Казани с 30 сентября по 2 октября. Две лучшие команды по итогам двух туров выйдут в финальную часть турнира. Туда же попадут и две лучшие команды из группы А, первый тур в которой стартовал в Красноярске 22 сентября. В первый день местный «Енисей» уступил чемпиону российской Суперлиги — московскому «Динамо» — со счетом 1:3.

В Кубке легенд принимают участие восемь лучших российских команд по итогам прошлого сезона.

Валерий Лавский