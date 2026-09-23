На Среднем Урале за восемь лет оформили льготную ипотеку свыше 162 тыс. раз

Жители Свердловской области с 2018 года оформили более 162 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 642,2 млрд руб. по программам господдержки, оператором которых выступает ДОМ.РФ, сообщили в департаменте информационной политики региона. Область вошла в число субъектов с наиболее высоким спросом на льготную ипотеку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Среднем Урале за последние восемь лет на льготные программы пришлось более половины общего объема ипотечного кредитования в регионе. В 2025 году их доля в денежном выражении достигла 76,9%. По программе «Семейная ипотека», запущенной в 2018 году, жители региона оформили 86,4 тыс. кредитов на сумму 373,75 млрд руб. Эта программа является самой востребованной в области — на нее пришлось более 58% от всех средств на льготную ипотеку. Кроме того, по программе «IT-ипотека» было выдано 5,6 тыс. кредитов на сумму 38,5 млрд руб.

За семь месяцев 2026 года в Свердловской области банки выдали 21,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 83 млрд руб., что на 45% больше, чем годом ранее. На 1 августа задолженность свердловчан перед банками составила 1,2 трлн руб. За год рост составил 8%.

Ирина Пичурина