«Украина остается на втором плане»

Или сделка, или война. Иран стал главной темой выступления Дональда Трампа с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. С этим согласны большинство наблюдателей. Президент США продолжит добиваться мирного решения украинского конфликта. Одновременно он не исключает применения закона об «адских санкциях». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что напряженность в мире продолжает нарастать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Выступление Дональда Трампа с трибуны 81-й Генеральной ассамблеи ООН длилось порядка 40 минут. В 2025 году президент США выступал около часа. Притом что регламент для глав государств составляет 15 минут. Коснулся он широкого круга вопросов: от трогательных комплиментов своей супруге Мелании, в том числе за возвращение украинских и российских детей в семьи, до критики левых и переименования искусственного интеллекта в «суперинтеллект».

На словах Трампа о том, что Куба — «несостоявшееся государство», делегация этой страны покинула зал заседаний. Что касается России и Украины, Трамп выступает за мир: поддерживает идею энергетического перемирия и готов, если потребуется, воспользоваться законом об «адских санкциях» авторства сенаторов Грэма—Блюменталя. Главное — это Иран. 47-й президент Соединенных Штатов фактически предъявил этой стране ультиматум: или сделка, или отправитесь в ад. Хотя звучало это в несколько ином ключе, мол, он сейчас решает, как быть — заключить соглашение или воевать. Но при этом есть возможность завершить конфликт после выборов в Конгресс.

Сложно сказать, как будут развиваться события. Однако очень похоже, что дело идет к новому военному решению. Пока же глава Белого дома призывает всех совместно давить экономически на Исламскую Республику. Как бы то ни было, Украина, похоже, остается на втором плане — это больше проблема Европы. Ситуация там обсуждается в новом контексте нехватки дизеля в мире. Это звучит несколько цинично. Впрочем, Дональд Трамп оговаривается: нужно прекратить противостояние, чтобы люди перестали гибнуть. Он по-прежнему рассчитывает на скорую сделку.

Сразу после выступления с трибуны Генассамблеи президент США подписал соглашение по безопасности в Арктике. Это означает окончание истории с поглощением Гренландии. Америка кардинально усилит свое военное присутствие на острове. Что важно подчеркнуть: договор предусматривает запрет на пребывание на этой территории иностранных государств, в первую очередь России и Китая. Иными словами, Вашингтон официально включается в борьбу за арктический регион. И да, он готов бросить вызов Москве и Пекину, которые, как считают в Белом доме, «давно там обосновались». Тогда как Америка начала откровенно проигрывать. Еще Трамп упомянул Венесуэлу в числе своих больших достижений.

В общем и целом сложно говорить о грядущей разрядке мировой напряженности. Скорее наоборот, есть устойчивое ощущение, что ничего хорошего нас впереди не ждет. На Ближнем Востоке война, по сути, продолжается. Говорить о мире вокруг Украины также явно преждевременно. Судя по всему, главная задача Трампа сейчас — снизить цены на дизель. Насколько это проложит путь к миру — вопрос крайне сложный и неоднозначный.

Дмитрий Дризе