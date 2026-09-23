Участок заповедника в Хакасии закрыли для транзита из-за миграции косули

Государственный природный биосферный заповедник «Хакасский» запретил транзитный проезд через охранную зону участка «Малый Абакан». Сообщение об этом размещено в аккаунте госучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Причиной запрета является сезонная миграция сибирской косули. «Чтобы благополучно добраться до зимовки в предгорьях Саян, где больше корма и меньше снега, животным предстоит преодолеть десятки километров и бурные горные реки… Любой дополнительный стресс или препятствия на пути могут ослабить животных перед суровой зимой»,— пояснили в заповеднике.

Площадь участка «Малый Абакан» составляет 97,7 тыс. га. Он расположен на территории Таштыпского района республики.

Запрет будет действовать по 31 октября.

Валерий Лавский