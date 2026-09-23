В Кузбассе суд впервые рассмотрит уголовное дело о пропаганде наркотиков

Суд в Кузбассе впервые рассмотрит уголовное дело о пропаганде наркотиков (ст. 230.3 УК РФ). Обвинения предъявлены жительнице Новокузнецка, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, фигурантку дела задержали в Междуреченске, когда она со своей знакомой «наносила надписи с наркорекламой на фасад одного из зданий». При обыске у подозреваемой нашли баллончик с краской, трафарет и карнавальные маски.

Правоохранители установили, что жительница Кузбасса нашла предложение о незаконном заработке в интернете. Злоумышленница отправляла фотоотчет с надписями кураторам, на момент задержания она нанесла 11 надписей.

Ранее задержанная дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения, в связи с чем было принято решение о возбуждении уголовного дела. В отношении ее соучастницы составлен протокол об административном правонарушении.

Александра Стрелкова