Распределены мандаты между партиями на выборах в омское заксобрание

В Омской области распределены мандаты между партиями по итогам выборов в законодательное собрание. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам голосования по партспискам «Единая Россия» (ЕР) с 44,72% получила 13 мест из 22. Пять мандатов достанутся КПРФ (19,03%), по два — «Новым людям» (9,8%) и ЛДПР (9,64%). С учетом голосования в 22 одномандатных округах депутаты ЕР займут в заксобрании 35 кресел из 44.

В завершившем свою работу предыдущем созыве областного парламента у ЕР было 25 мест, у КПРФ — восемь, у «Коммунистов России» — три, у «Новых людей» и «Справедливой России» — по два, у ЛДПР — одно.

Валерий Лавский