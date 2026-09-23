Активы осужденного экс-главы омского техцентра выставили на торги за 41 млн рублей

В Омске объявлен аукцион по продаже пакета из 14 тыс. акций ЗАО «Трест», которые ранее принадлежали бывшему руководителю государственного ОАО «Омский технический центр» Николаю Аборину, приговоренному в 2016 году к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщается в материалах торгов.

Пакет ценных бумаг номинальной стоимостью 10 руб. каждая оценен в 41,3 млн руб. Заявки на участие принимаются до 19 октября, итоги аукциона будут подведены 22 октября.

Согласно материалам уголовного дела, Николай Аборин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным суда и прокуратуры региона, будучи одновременно владельцем частной фирмы и главой государственной структуры, он незаконно вывел из собственности техцентра здание в центре города стоимостью около 148 млн руб.

Для этого Аборин создал фиктивную задолженность предприятия перед ЗАО «Трест» на сумму 2 млн руб., после чего через мировое соглашение передал частной компании недвижимость. Впоследствии помещения были реализованы за 14,6 млн руб. Кроме того, Николай Аборин инициировал процедуру банкротства ОАО «Омский техцентр» для реализации оставшегося имущества единым лотом. Общий ущерб от действий бывшего чиновника региональная прокуратура оценила в 64 млн руб.

В мае 2025 года судебные приставы по решению суда наложили арест на имущество Николая Аборина. В перечень активов, подлежащих взысканию, вошел пакет акций ЗАО «Трест». Арестованные ценные бумаги были переданы в территориальное управление Росимущества для организации публичных торгов и последующей продажи с целью погашения задолженности.

ЗАО «Трест» зарегистрировано в Омске в августе 1997 года и работает в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью. Уставный капитал компании составляет 180,2 тыс. руб. По данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 5,5 млн руб., убыток — 47,3 млн руб.

Лолита Белова