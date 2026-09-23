Во фракцию единороссов в томской облдуме войдут две трети депутатов

Избирательная комиссия Томской области распределила мандаты депутатов законодательной думы между партиями по итогам голосования за списки кандидатов. «Единая Россия» (ЕР), набравшая 38,67% голосов, получила девять мест из 21.

КПРФ с 21,07% досталось пять мандатов, «Новым людям» с 14,38% — три. По два места у ЛДПР (12,14%) и «Справедливой России» (10,66%).

С учетом итогов голосования в одномандатных округах депутаты-единороссы займут 28 кресел из 42. Фракция КПРФ будет насчитывать шесть человек, фракции «Новых людей» и справороссов — по три депутата, ЛДПР — два.

В завершившем свою работу созыве облдумы у ЕР было 25 мест, у КПРФ — семь, у «Справедливой России» и ЛДПР — по три, у «Новых людей» — два.

Валерий Лавский