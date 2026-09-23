Омичи потерпели крупное поражение в Нижнем Новгороде в матче КХЛ

«Авангард» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2026/2027. 22 сентября омичи были разгромлены в Нижнем Новгороде местным «Торпедо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В начале второго периода канадский нападающий гостей Джошуа Ливо сравнял счет — 1:1, но после этого в матче забивали только хозяева. Итоговый счет — 5:1.

«Нет слов по игре, они закончились во время матча. У нас половина команды травмирована, и сегодня было много хоккеистов, которые играли с активными травмами»,— прокомментировал произошедшее главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

«Авангард» с шестью очками остался на восьмом месте в конференции «Восток» КХЛ.

Валерий Лавский