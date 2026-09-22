Reuters: Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад»

Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад» после его остановки из-за атак беспилотников. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника. По их данным, экспорт нефти в обход Ормузского пролива через порт Янба в Красном море может возобновиться уже сегодня.

Нефтепровод приостановил работу 11 сентября, после атак БПЛА, запущенных вооруженными группировками Ирака. Экспорт нефти через «Восток — Запад» приостановили в качестве меры предосторожности. Нефтепровод соединяет нефтедобывающие районы восточной части Саудовской Аравии с нефтеперерабатывающими и экспортными терминалами на побережье Красного моря. Эксперты прогнозировали, что запасов нефти в порту Янбу хватит, чтобы поддерживать экспорт пять–семь дней.

По данным источников Reuters, после возобновления работы нефтепровода прокачка идет на пониженной скорости. Один из собеседников рассказал, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco стремится восстановить прокачку до 4 млн баррелей в сутки. Источник в области безопасности отметил, что на полное восстановление работы нефтепровода могут потребоваться недели. По данным Reuters, 22 сентября в Янбу должен быть погружен один груз нефти для отправки в Китай. В порты Порт-Саид и Сиди-Керир в Египте уже направляют танкеры, чтобы совершить перевалку с судна на судно.