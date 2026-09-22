Disney перезапустит мультсериал «Черный плащ»

Disney+ утвердила перезапуск мультсериала «Черный плащ» о супергерое-утке, который борется с преступностью. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Disney+ Фото: Disney+

Главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах» и озвучивший Джокера в анимационных сериалах, мультфильмах и играх DC. Зигзаг МакКряк будет говорить голосом Сета Рогена, который также озвучивал Богомола в «Кунг-фу панде».

Оригинальный мультсериал «Черный плащ» был создан студией Disney Television Animation и номинирован на премию «Эмми». Шоу состояло из 91 эпизода, которые выходили с 1991 года по 1992-й. Американский телеканал ABC завершил его трансляцию в 1993 году. «Черный плащ» впервые показали на телеканале РТР в 1993 году.