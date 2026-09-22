Коляда-театр анонсировал планы на новый сезон

Екатеринбургский Коляда-театр продолжит ставить спектакли по плану основателя и драматурга Николая Коляды, рассказал на пресс-конференции художественный руководитель театра Олег Ягодин. Среди них — «Витя-Мурзилка», «Откуда-куда-зачем», «Две капли Коти» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Ягодин (в центре)

Фото: Кристина Кушнаренко Олег Ягодин (в центре)

Фото: Кристина Кушнаренко

Коляда-театр основан драматургом Николаем Колядой в Екатеринбурге в 2001 году. Его постановки отличает авторский стиль: гротеск, острая социальная проблематика, сочетание традиций русской психологической школы и уральского театрального темперамента. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. Среди известных спектаклей: «Оптимистическая трагедия», «Маскарад», «Вишневый сад», «Гамлет», «Трамвай "Желание"», «Баба Шанель», «Старая зайчиха» и другие. Николай Коляда умер 2 марта в возрасте 68 лет.

После смерти Николая Коляды в театре стали проводить марафон читок его пьес разных лет. Раз в месяц актеры читают тексты постановок, которые уже вышли из репертуара.

Коляда-театр репетирует бенефисный спектакль «Усталость железа», посвященный юбилеям заслуженного артиста Сергея Федорова и актера Александра Кучика.

Ко дню рождения Николая Коляды, 4 декабря, на сцене покажут «Ночь перед Рождеством» в инсценировке Романа Козырчикова.

В 2027 году пройдет юбилейный XX фестиваль «Коляда-Plays», к участию в котором планируют привлечь лучших режиссеров. «Его надо провести очень-очень достойно. Позовем самых-самых лучших и самых-самых верных. Коляда-театр — это Коляда-вирус, он распространяется, никому его не избежать»,— отметил Олег Ягодин.

Ранее сообщалось, что Коляда-театр весной 2027 года может отправиться на гастроли по муниципалитетам Свердловской области.

София Паникова