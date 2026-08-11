Коляда-театр может отправиться на гастроли по Свердловской области

Коляда-театр может отправиться на гастроли по муниципалитетам Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам рабочей встречи министра культуры Ильи Маркова с директором театра Экой Вашакидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кушнаренко Фото: Кристина Кушнаренко

«Такая работа позволит представить спектакли коллектива жителям разных территорий региона. В театре заинтересованы в этом формате, стороны планируют продолжить обсуждение гастрольного проекта, в том числе его возможной реализации весной»,— сообщили в департаменте.

В новом сезоне Коляда-театр продолжит показывать спектакли из текущего репертуара, работать над новыми постановками и реализовывать проекты, связанные с наследием Николая Коляды. В частности, театр планирует выпуск новых томов собрания сочинений драматурга и проведение читок его пьес и произведений его учеников в рамках проекта «Коляда-хронология».

Одним из ключевых проектов театра остается развитие фестиваля «Коляда-Plays». Театр уже принимает заявки на участие в нем. Коллектив также продолжает работу над спектаклями, которые Николай Коляда планировал поставить при жизни.

«Сегодня важно обеспечить коллективу условия для стабильной работы, сохранить его творческую индивидуальность и созданное Николаем Владимировичем культурное наследие. Правительство Свердловской области заинтересовано в том, чтобы театр продолжал развиваться и реализовывать свои творческие планы»,— сказал Илья Марков.

Коляда-театр основан драматургом Николаем Колядой в Екатеринбурге в 2001 году. Его постановки отличает авторский стиль: гротеск, острая социальная проблематика, сочетание традиций русской психологической школы и уральского театрального темперамента. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. Среди известных спектаклей: «Оптимистическая трагедия», «Маскарад», «Вишневый сад», «Гамлет», «Трамвай "Желание"», «Баба Шанель», «Старая зайчиха» и другие. С 2014 года театр занимает помещение бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте Ленина.

После смерти учредителя Николая Коляды в марте 2026 года учреждение оказалось на грани ликвидации. Театр не мог официально назначить руководителя, был лишен электронной цифровой подписи (ЭЦП) и доступа к счетам, мог остаться без помещения. В июне суд признал Эку Вашакидзе учредителем Коляда-театра. Это позволило коллективу продолжать творческую деятельность.

Полина Бабинцева