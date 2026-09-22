Свердловская музкомедия проведет театральный сезон на трех сценах

Свердловский театр музыкальной комедии открыл 94-й театральный сезон на сцене Дворца народного творчества в Екатеринбурге. Он станет его временной площадкой в связи с ремонтом основной сцены, который продлится до конца 2027 года. Кроме того, будут задействованы Дворец культуры железнодорожников и малая сцена театра музкомедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Резенков

Фото: София Паникова Филипп Резенков

Фото: София Паникова

«Свой предъюбилейный сезон театр начинает не в самых простых условиях. Зрителям не стоит забывать дорогу к зданию, потому что малая сцена не просто работает — там появились дополнительные зрительские места. И обновляется репертуар. Конечно, на малой сцене будут и новогодние концерты, полюбившиеся нашей публике»,— уточнил на пресс-конференции главный режиссер театра Филипп Резенков.

В театре музкомедии уже состоялась премьера «Вертинского». Следующей постановкой станет мюзикл «Уэлькаль» ученика Николая Коляды Ивана Федчишина. В конце сезона команда представит спектакль «Акула года» по пьесе ученицы Николая Коляды Ирины Васьковской.

В рамках программы «Большие гастроли» театр отправится в Новосибирск и Омск, где представит мюзикл «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Ранее «Ъ-Урал» писал, что премьеру прошлого сезона можно будет увидеть на сцене Дворца народного творчества. В постановке будут звучать 25 известных композиций коллектива, а музыкальное сопровождение дополнит участие группы Blues Doctors.

София Паникова