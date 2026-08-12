Свердловская музкомедия откроет театральный сезон 9 сентября на новой сцене

Свердловской театр музыкальной комедии откроет 94-й театральный сезон 9 сентября на сцене Дворца народного творчества в Екатеринбурге. Решение о переносе площадки принято в связи с реконструкцией основной сцены театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: София Паникова Фото: София Паникова

По словам министра культуры Свердловской области Ильи Маркова, реконструкция театра не повлияет на показ спектаклей: «Новая площадка во Дворце народного творчества позволяет сохранить полноценный репертуар театра и представить зрителям его масштабные постановки».

На новой сцене зрители смогут увидеть постановки большой формы, в том числе «Екатерину Великую» и «Колдунью». Кроме того, для показа спектаклей будут задействованы Малая сцена имени Михаила Сафронова Свердловской музкомедии и Дом культуры железнодорожников, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Главный режиссер Филипп Резенков ранее пообещал показать на Малой сцене музыкальный спектакль «Уэлькаль» Государственного театра эстрады Якутии по одноименной пьесе Марии Бердинских. В июне 2026 года спектакль стал участником фестиваля «Коляда-Plays».

В честь Года уральского рока на сцене Дворца народного творчества 27 и 28 сентября состоится одна из главных премьер прошлого сезона — рок-мюзикл «Время не ждет», созданный по песням рок-группы «Чайф». В постановке прозвучат 25 известных композиций коллектива, а музыкальное сопровождение дополнит участие группы Blues Doctors.

Эмма Ханнанова