В Югре в 2027 году создадут четыре детско-просветительских центра

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) в следующем году появятся четыре детско-просветительских центра — в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе. Итоги конкурсного отбора на получение федеральных субсидий подвело Министерство культуры РФ, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

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Центры будут проводить культурно-просветительские программы для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. Первые такие площадки открылись в этом году в Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске и муниципальной библиотеке в Кондинском районе.

«Помимо этого, в следующем году расширим сеть модельных библиотек — это еще одно направление конкурсного отбора. К уже модернизированным 17 площадкам добавятся три новые: в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском районе»,— сообщил глава региона.

В учреждениях отремонтируют помещения, обновят книжные фонды и установят современное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Югре построят три падел-теннис центра и термальный курорт за 1,3 млрд руб.

Полина Бабинцева