В Югре построят три падел-центра и термальный курорт за 1,3 млрд рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за счет средств инвесторов построят три падел-теннис центра и термальный курорт. Общий объем инвестиций в проекты составит более 1,3 млрд руб., сообщил в соцсетях губернатор Руслан Кухарук.

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Три падел-теннис центра построят в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. Общая мощность сети составит 16 кортов. Также инвесторы выполнят благоустройство прилегающей территории. По словам главы региона, реализация проекта позволит создать новые рабочие места и сформировать в крупных городах округа современную спортивную инфраструктуру.

Второй проект предполагает создание всесезонного термального курорта на территории «Барсовой горы» в Сургутском районе. В составе комплекса планируется оборудовать крытые и открытые бассейны, зоны отдыха и развлечений, а также водные аттракционы. Ожидается, что объект станет новой точкой притяжения для жителей Югры и будет способствовать развитию регионального туризма.

Обе инициативы одобрил Совет при правительстве Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности. Для реализации проектов инвесторам безвозмездно предоставят четыре земельных участка. «Поручил департаменту экономического развития и главам муниципалитетов разработать предложения по внесению в договоры аренды оснований для расторжения в случае нарушения сроков реализации инвестпроектов»,— добавил господин Кухарук.

Полина Бабинцева