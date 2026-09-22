Жога соберет бизнесменов для обсуждения развития креативного бизнеса на Урале

Полномочный представитель президента Артем Жога соберет предпринимателей и исполнителей проектов для обсуждения развития креативных индустрий в Уральском федеральном округе (УрФО). На заседании Совета по экономике на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге он пояснил, что намерен рассмотреть подходы по развитию креативного бизнеса, обсудить лучшие практики для их масштабирования на все субъекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога (в центре)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Артем Жога (в центре)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«В регионах УрФО представлено значительное число ярких и успешных, креативных предпринимателей, что является позитивным социально-экономическим фактором»,— отметил господин Жога.

Перед встречей с предпринимателями Артем Жога решил обсудить тему развития креативных индустрий с заместителями губернаторов шести регионов УрФО. В ходе заседания он призвал чиновников представить в аппарат уральского полпредства новые меры по подготовке кадров для креативной экономики, привлечению в сферу молодежи и запуску новых проектов.

По данным полпредства, с 2020 года объем валовой добавленной стоимости креативной экономики УрФО возрос в два раза — до 330 млрд руб. К соответствующим индустриям относятся 16 сфер деятельности, где продукт создается за счет творчества и идей. В частности, это разработка программного обеспечения, реклама, исполнительские искусства, архитектура, гастрономия, отдых и развлечения, культурное наследие, медиа, кино, книжное дело, арт-индустрия, дизайн, музыка, видеоигры, народные художественные промыслы и мода.

Василий Алексеев