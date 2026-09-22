Жога соберет бизнесменов для обсуждения развития креативного бизнеса на Урале
Полномочный представитель президента Артем Жога соберет предпринимателей и исполнителей проектов для обсуждения развития креативных индустрий в Уральском федеральном округе (УрФО). На заседании Совета по экономике на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге он пояснил, что намерен рассмотреть подходы по развитию креативного бизнеса, обсудить лучшие практики для их масштабирования на все субъекты.
Артем Жога (в центре)
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
«В регионах УрФО представлено значительное число ярких и успешных, креативных предпринимателей, что является позитивным социально-экономическим фактором»,— отметил господин Жога.
Перед встречей с предпринимателями Артем Жога решил обсудить тему развития креативных индустрий с заместителями губернаторов шести регионов УрФО. В ходе заседания он призвал чиновников представить в аппарат уральского полпредства новые меры по подготовке кадров для креативной экономики, привлечению в сферу молодежи и запуску новых проектов.
По данным полпредства, с 2020 года объем валовой добавленной стоимости креативной экономики УрФО возрос в два раза — до 330 млрд руб. К соответствующим индустриям относятся 16 сфер деятельности, где продукт создается за счет творчества и идей. В частности, это разработка программного обеспечения, реклама, исполнительские искусства, архитектура, гастрономия, отдых и развлечения, культурное наследие, медиа, кино, книжное дело, арт-индустрия, дизайн, музыка, видеоигры, народные художественные промыслы и мода.