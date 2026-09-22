Жога призвал уральские регионы сделать упор на традициях и ценностях в креативной экономике

Власти шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) должны опереться в креативных индустриях на отечественные традиции, ценности и культурное разнообразие для формирования «созидательного потенциала и вдохновения на творчество», рассказал заместителям губернаторов субъектов полномочный представитель президента Артем Жога на заседании Совета по экономике на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге. Господин Жога добавил, что для развития креативной экономики необходимо разработать меры по подготовке кадров, привлечению в сферу молодежи и запуску новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Полпред отметил, что Челябинская область занимает передовые позиции в направлении развития народно-художественных промыслов, Свердловская и Тюменская области — в реализации кластерных проектов, а Курганская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) имеют успехи в образовательных инициативах. «Вместе с тем остается значительный ресурс для роста, особенно в части вклада творческих производств в общую структуру экономики региона»,— подчеркнул Артем Жога.

По его словам, власти должны усилить брендирование территорий и содействие предпринимателям в оформлении объектов интеллектуальной собственности. «Это серьезный ресурс не только для капитализации региона, но и для повышения престижа уральского бизнеса, востребованности и узнаваемости наших брендов внутри страны и также за рубежом»,— указал полпред.

Господин Жога добавил, что с 2020 года объем валовой добавленной стоимости креативной экономики УрФО возрос в два раза — до 330 млрд руб. К соответствующим индустриям относятся 16 сфер деятельности, где продукт создается за счет творчества и идей. В частности, это разработка программного обеспечения, реклама, исполнительские искусства, архитектура, гастрономия, отдых и развлечения, культурное наследие, медиа, кино, книжное дело, арт-индустрия, дизайн, музыка, видеоигры, народные художественные промыслы и мода.

Василий Алексеев