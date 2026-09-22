В правительстве РФ ожидают создания документов по развитию креативных индустрий на Урале

Власти Свердловской, Челябинской и Курганской областей должны разработать системные документы по развитию креативных индустрий, рассказала директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Анастасия Золотухина на заседании Совета по экономике на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге. В ходе него замглавы Среднего Урала Дмитрий Ионин отметил, что динамика развития креативной экономики региона в два раза опережает средний темп роста всей свердловской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Свердловская область на шестом месте по стране по объему креативной экономики, на сегодня это 150,5 млрд руб. Ключевыми индустриями являются программное обеспечение, а также архитектура, урбанистика, реклама и PR — эти направления вносят более трех четвертей вклада креативных индустрий в экономику региона»,— пояснил чиновник.

Замгубернатора добавил, что к 2030 году доля творческих индустрий в экономике Свердловской области должна удвоиться до 6%. «Наиболее быстрорастущими индустриями мы видим моду и арт-индустрию»,— добавил господин Ионин.

Заседание Совета по экономике на площадке «Ельцин-центра» провел с чиновниками полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. Он порекомендовал заместителям губернаторов регионов опираться в креативных индустриях на отечественные традиции, ценности и культурное разнообразие для формирования «созидательного потенциала и вдохновения на творчество».

По данным полпредства УрФО, с 2020 года объем валовой добавленной стоимости креативной экономики Урала и Западной Сибири возрос в два раза — до 330 млрд руб. К соответствующим индустриям относятся 16 сфер деятельности, где продукт создается за счет творчества и идей. В частности, это разработка программного обеспечения, реклама, исполнительские искусства, архитектура, гастрономия, отдых и развлечения, культурное наследие, медиа, кино, книжное дело, арт-индустрия, дизайн, музыка, видеоигры, народные художественные промыслы и мода.

Василий Алексеев