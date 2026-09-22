Явка на выборах в нижегородское заксобрание составила 60,82%

Итоговая явка избирателей на выборах в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва составила 60,82% (1,498 млн человек). Региональный избирком утвердил результаты выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», «Единая Россия» по партсписку набрала 52,97% голосов, КПРФ – 15,8%, ЛДПР – 11,52%, «Новые люди» – 8,91%, «Справедливая Россия» – 7,13%, Партия пенсионеров – 2,54%. В парламент проходят первые пять партий, преодолевшие пятипроцентный барьер. Данные о распределении мандатов между партиями по итогам выборов избирком не уточняет.

Во всех одномандатных округах, как и на прошлых выборах, победили представители «Единой России».

Галина Шамберина