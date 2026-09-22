Екатеринбуржцев предупредили об отключениях горячей воды из-за запуска отопления

В Екатеринбурге в связи с запуском отопления и проведением необходимых технических работ возможны кратковременные отключения горячей воды. Об этом предупредила Екатеринбургская теплосетевая компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В связи с ремонтом водопровода исходной воды и наладкой гидравлического режима в период запуска отопления 22-24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды»,— пояснили в пресс-службе компании.

При отключении горячей воды управляющим компаниям и ТСЖ будут направлены уведомления. Информацию по конкретному дому жильцы смогут уточнить в своей УК. Проверить данные также можно на портале Тепловой справочной службы или по телефонам городской Единой дежурно-диспетчерской службы.

Напомним, в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал 15 сентября, полностью включить тепло во всех соцобъектах и домах планируется до конца месяца.

Полина Бабинцева