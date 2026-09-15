В Екатеринбурге начался отопительный сезон

В Екатеринбурге 15 сентября начался отопительный сезон, сообщили в городской администрации. В первую очередь тепло подадут в социальные учреждения — больницы, детские сады, школы и объекты с круглосуточным пребыванием людей. Всего в городе около 1,3 тыс. таких объектов. После этого отопление начнут подавать в 8,1 тыс. многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По данным мэрии, к началу сезона коммунальные службы подготовили 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов и более 3,8 тыс. км тепловых сетей. «Специалисты модернизировали порядка 42 километров тепловых сетей, провели четыре этапа гидравлических испытаний и устранили все выявленные повреждения. Городские власти будут ежедневно контролировать подачу тепла потребителям»,— сообщили в мэрии.

По вопросам начала отопительного сезона жителям рекомендуют обращаться в управляющие компании или ТСЖ. Информацию также можно получить в единой дежурно-диспетчерской службе Екатеринбурга.

Полина Бабинцева