Трамп призвал Россию прекратить конфликт с Украиной

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для Дональда Трампа прекращение огня рассматривалось как механизм, который должен привести к полному завершению конфликта и переходу к переговорам. При этом вопрос о гарантиях безопасности оставался связанным с принципиально разными позициями сторон: Украина настаивала на приглашении в НАТО, а Россия называла внеблоковый статус Украины главным условием для переговоров.

Урегулирование конфликта Трамп называл своим главным внешнеполитическим приоритетом после вступления в должность в январе 2025 года. В апреле 2025 года он говорил о собственном сроке для его достижения и необходимости переговоров между Россией и Украиной. В августе 2025 года он также заявлял, что Владимир Путин, как и он сам, хочет завершить конфликт.